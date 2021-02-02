Ситуация с правописанием свидетельствует о поражении Революции достоинства

Недавно Окружной админсуд Киева отменил постановление Кабмина о введении нового украинского правописания Фото: ukrinform

Решение Окружного админсуда Киева относительно правописания - это вектор политического развития. Он обусловлен поражением украинского общества после Революции достоинства, считает языковед Ирина Фарион.

"Порошенко привел к власти Зеленского. От него до ОПЗЖ - один шаг. И решение окружного суда это подтверждает. Так же, как и никчемное заявление от так называемой нацкомиссии по стандартам языка. Вместо того, чтобы четко и достойно давать отпор, подчеркивать акцент на идеологичности такого решения, они что-то там чавкают о конституции. Якобы на сайте окружного суда окончательного решения нет. Это все является символом нашей несостоятельности вернуть себе собственную идентичность", - рассказала корреспонденту Gazeta.ua Ирина Фарион.

Украинцам нужно научиться требовать большего. Тогда над ними перестанут смеяться.

"В свое время Михаил Драгоманов написал стихотворение, которое стало приговором для него - "Украинец просит мало". Пока украинцы будут просить мало, над ними и будут насмехаться всевозможные "волчьи суды". Люди должны просить максимум. Выбирать не барыг, которые сотрудничали с Януковичем, а националистов, которые вниз головой перевернут государство и выбросят вон его врагов. Тогда власть не будет принимать либерально-гибридные, полулюстрационные законы", - объясняет она.

Принятый Верховной Радой 2014-го закон о люстрации судей не зацепил вовсе. Поэтому и получили решение Окружного административного суда относительно правописания.

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"Существо, которое судится, находится в тесной связи с Дмитрием Ильченко. Он - адвокат Владислава Мангера, заказчика убийства Екатерины Гандзюк, - отмечает Ирина Фарион. - Он - родственник ученицы 8 класса Юлии Пиргас из Херсона, которая оспаривает новое правописание, потому что она тупая. Не может изучить на ВНО украинский язык, если там будут изменения. Интересно, она с Ильченко не собирается оспаривать, скажем, земное притяжение или таблицу Менделеева.

Этот суд некий гнойник на теле судебной ветви. Он штампует все ярко выраженные украинофобские решения. И если он завтра проголосует, скажем, за отмену украинской Независимости или флага, то не чему удивляться. Уже заблокировал переименование Православной церкви Украины Московского патриархата на русскую. Мне сложно это называть церковью, так как эти мужики в черных платьях - представители спецслужб России.

Тот же суд отменил решение, которое инициировали свободовцы в Киевском городском совете относительно переименования просп. Московского и Ватутина на просп. Бандеры и Шухевича. Судья Вовк сам из Краматорска Донецкой области. Он один из тех, кого не люстрировали и не устранили после Майдана".

Правительство должно подать апелляцию на решение суда по правописанию, потому что правописания комиссия 2015 года была инициирована именно им.

"Тогда отстранили от комиссии людей, которые хотели отстоять правописание - Василия Нимчука. Его наработки 1999-го восстанавливали нормы украинского языка 1928 года, которые еще не подверглись воздействию советизации. Как следствие - приняли несовершенное и гибридное правописание. Мы всегда стараемся найти какую-то линию согласования с теми, с кем нельзя соглашаться. Ибо блаженный муж на лукавую не вступает раду, Господь не ведет переговоров с сатаной. Невозможно примирить добро и зло, любовь с ненавистью. Все эти действия, которые мы сегодня наблюдаем, - это следствие постоянного выбора меньшего зла. Враг этим моментально пользуется и делает то, что он призван делать - уничтожать", - замечает языковед.

Многие люди, которые знакомы с правописанием 1928 года, - пользуются им. Не пишут официальным, который называют "сталинским".

"Ни одна из моих книг с 1991 года с использованием советского правописания не написана. Не понимаю, почему должна ждать, пока мне какие-то верховные сформулируют правила. Сколько я буду их ждать. У меня жизнь скоро закончится, пока они наконец способны будут сказать правду. Мои студенты уже давным-давно пишут по тому правописанию. Не ждут пока им кто-то скажет, что надо писать "артерияльний". Это для них очевидно. Потому что если есть артерия, то откуда возьмется "артериальный", - добавляет Ирина Фарион.

28 января Окружной админсуд Киева отменил постановление Кабмина о введении нового украинского правописания, признав его незаконным. Основанием иска стало то, что правительство не имеет права изменять правописание, так как подобное просто не является его компетенцией. Кабмин имеет 30 дней на обжалование соответствующего решения. Если апелляцию не подадут, решение вступит в силу. В течение 10 дней суд должен подготовить полный текст решения, из которого будут понятны мотивы судей и основания принятия ими соответствующего решения.