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среда, 02 июня 2021 11:34

Сеитаблаев жестко высказался о нарушителях языкового закона

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Сеитаблаев жестко высказался о нарушителях языкового закона
Актер заявил, что враги украинского языка не должны избирать власть. Фото: "Українська правда"

Актер Ахтем Сеитаблаев считает, что в Украине должно быть жесткое отношение к нарушению закона о языке.

Граждане должны знать украинский язык хотя бы на разговорном уровне. Сеитаблаев сам никогда не разговаривал на украинском, но для него не было проблемой выучит его, сообщает "Військове телебачення України".

"Ты сам себя унижаешь до того, что ты такой бездарь, что не можешь хотя бы на бытовом уровне научиться говорить на языке страны, в которой живешь?" - сказал актер.

По его мнению, если у человека агрессивная и принципиальная позиция против украинского, то он не может быть у власти и не имеет права ее выбирать.

"Если ты настолько презираешь землю, на которой ты живешь - чувак, кто ты такой, чтобы избирать власть и быть в ней?" - заявил Сеитаблаев.

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Он считает, что нужно создавать контент, который будет популяризировать украинский язык. Это расширяет географию возможностей.

Многим русскоязычным для перехода на украинский следует преодолеть психологический барьер. Нужен толчок, начать говорить и не бояться ошибаться. Для многих переломным моментом стала война на Донбассе. Об этом Gazeta.ua рассказала Ольга Дубчак, автор книги "Слышать украинский. В мире звуков и букв".

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