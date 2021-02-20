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воскресенье, 21 февраля 2021 09:10

Сегодня отмечают Международный день родного языка

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Сегодня отмечают Международный день родного языка
Международный день родного языка назначили в 1999 году. Фото: nordbess-news.cv.ua

21 февраля отмечается Международный день родного языка.

Его установили в ноябре 1999 года на ХХХ сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО с целью защиты языкового и культурного многообразия, сообщает Укринформ.

День установили в память о том, как 21 февраля 1952 года в Бангладеш пакистанские власти жестоко подавили выступление против правительственного запрета на использование бенгальского языка. В то время Бангладеш не имел независимости, был частью Пакистана. В независимом Бангладеш годовщину митинга провозгласили Днем мучеников. Страна предложила ЮНЕСКО провозгласить 21 февраля Международным днем ​​родного языка.

По данным ЮНЕСКО, в мире существует около 6 тыс. языков. Почти половина из них под угрозой исчезновения. Смерть языка происходит, когда его перестают употреблять и изучать более 30% носителей. Только в Европе опасность грозит 30 языкам. 13 из них находятся на грани исчезновения.

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В Украине живет более 130 национальных меньшинств, носителей 79 языков. На грани исчезновения находятся 2 диалекта цыганского языка, крымчацкий, урумский языки и галицкий диалект караимского языка.

Украинскому языку также посвящен День украинской письменности и языка. Его отмечают 9 ноября.

Проходит месяц с вступления в силу 30-й статьи языкового закона об обслуживании на украинском. Основатель проекту "Переходи на украинский" Александр Иванов считает, что украинцы наконец-то получили действенный рычаг воздействия на бизнес.

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Дата
21
февраля

Сегодня отмечают Международный день родного языка

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