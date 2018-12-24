"Решили поиграть в проституток и проиграли" - выбирают самый нелепый заголовок года

 
Ексклюзивы
1/5
На Гандзюк напали бойцы, защищавшие Донецкий аэропорт - Синицын
На Гандзюк напали бойцы, защищавшие Донецкий аэропорт - Синицын
Просмотров: 5112
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Просмотров: 1170
Луценко прекрасно знает, кто заказал Екатерину Гандзюк - волонтер
Луценко прекрасно знает, кто заказал Екатерину Гандзюк - волонтер
Просмотров: 1989
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Просмотров: 1017
Гройсман прокомментировал поход на выборы
Гройсман прокомментировал поход на выборы
Просмотров: 1098
Какая ситуация с зарплатами в стране
Какая ситуация с зарплатами в стране
1 Просмотров: 729
Премьер назвал условие дешевого газа
Премьер назвал условие дешевого газа
Просмотров: 4194
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Просмотров: 252
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
Просмотров: 2268
Кремль готовит наступление - эксперт
Кремль готовит наступление - эксперт
Просмотров: 4284
Фото
Все фото
13
8
7
4
8
Показали изменения положение украинского языка 2018-го
Показали изменения положение украинского языка 2018-го
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Читайте 5 книг в год: издатели потролилы политиков билбордами
Читайте 5 книг в год: издатели потролилы политиков билбордами
В сети опубликовали украиноязычные вывески оккупированной Алушты
В сети опубликовали украиноязычные вывески оккупированной Алушты
В Киеве требовали принять закон о языке
В Киеве требовали принять закон о языке
Видео
Все видео
Филарет рассказал, как КГБ угрожал ему расстрелом
Филарет рассказал, как КГБ угрожал ему расстрелом
Футболисты из Бразилии показали свое знание украинского языка
Футболисты из Бразилии показали свое знание украинского языка
Брию Блессинг отказались обслуживать на украинском языке в отеле
Брию Блессинг отказались обслуживать на украинском языке в отеле
Как американские студенты говорят на украинском
Как американские студенты говорят на украинском
Предприниматель поощряет школьников к изучению украинского языка
Предприниматель поощряет школьников к изучению украинского языка
Интервью
1/5
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Просмотров: 1170
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Просмотров: 1017
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
2 Просмотров: 1539
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
2 Просмотров: 2448
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1638
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
22 декабря 2018
Просмотров: 1521
Проголосуй, щоб не було соромно
– Это ужас! Страшный сон моих праотцов – Грузией управляет женщина, – таксист-грузин не стримує емоцій. – А если война? ...
понедельник, 24 декабря 2018 14:07

"Решили поиграть в проституток и проиграли" - выбирают самый нелепый заголовок года

  Комментировать
&quot;Решили поиграть в проституток и проиграли&quot; - выбирают самый нелепый заголовок года

Белорус Юрий Усков выбрал 50 самых нелепых заголовков, опубликованных в российских и беларуских СМИ в течение 2018 года. В фейсбук-сообществе ГПАЧНЗ проводится опрос с целью определить лучший. Предлагаем вам десятку заголовков, которые лидируют в исследовании.

10. Мужчина на мосту умолял инопланетян забрать его из Волгограда.

9. Пермяки продолжат кидаться навозом даже без поддержки государства.

8. Крымчанка украла 70 тысяч рублей у гадалки, которая предсказала ей прибыль.

7. Выброшенная с 10 этажа любовница залезла обратно.

6. Брестские таможенники изъяли у поляка печень.

5. Боявшийся воды студент преодолел страх и утонул.

4. Сожитель омички выкопал в огороде своего предшественника.

3. Девушки из Лиды решили поиграть в проституток и проиграли.

2. На трассе под Рязанью бродят кабаны, которые не знают, как дальше жить.

1. Пушистая красавица-лисичка принесла людям улыбку, бешенство и смерть прямо в центре Ростова.

В Китае запустили платформу Piyao, которая будет "убивать" фейки в интернете и соцсетях. С ее помощью власти страны собираются блокировать распространение слухов в интернете.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Музыкантов снесло цунами во время выступления. Видео
Музыкантов снесло цунами во время выступления. Видео Просмотров: 540
Лукерия, Киприан и Фараон - как называли своих детей киевляне
Лукерия, Киприан и Фараон - как называли своих детей киевляне Просмотров: 216
Сейчас вы читаете новость «"Решили поиграть в проституток и проиграли" - выбирают самый нелепый заголовок года». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
декабря

Мэрайя Кэри не хочет рожать

Испытывали ночью - как создавали крупнейший в мире транспортный самолет "Руслан"

В главной библиотеке страны сгорела половина уникальных книг

36 лет назад первый полет совершил сверхтяжелый самолет АН-124 "Руслан": как это было

Самое читаемое
Собрали снимки, на которые надо смотреть трижды
Собрали снимки, на которые надо смотреть трижды
30
 Просмотров: 46158
Культовый фотограф показал привлекательных голливудских актрис
Культовый фотограф показал привлекательных голливудских актрис
27
 Просмотров: 33130
Возможного соперника Усика отправили в тяжелый нокаут - видео
Возможного соперника Усика отправили в тяжелый нокаут - видео
 Просмотров: 18333
Идет огромное давление: сколько приходов уже перешло в новую Украинскую церковь
Идет огромное давление: сколько приходов уже перешло в новую Украинскую церковь
 Просмотров: 13095
Медведчук формирует пророссийскую сеть, которую может использовать в любой момент - волонтер
Медведчук формирует пророссийскую сеть, которую может использовать в любой момент - волонтер
 4 Просмотров: 10143
Сьогодення
По примеру Украины: Черногория будет добиваться автокефалии для своей церкви
По примеру Украины: Черногория будет добиваться автокефалии для своей церкви 1 Просмотров: 729
Назвали количество россиян, которых не пустили в Украину со времени введения военного положения
Назвали количество россиян, которых не пустили в Украину со времени введения военного положения Просмотров: 729
Филарет рассказал, как КГБ угрожал ему расстрелом
Филарет рассказал, как КГБ угрожал ему расстрелом
 Просмотров: 1197
В Киеве заработали легендарные часы
В Киеве заработали легендарные часы Просмотров: 891
В Украине еще одна область оградилась от русского языка
В Украине еще одна область оградилась от русского языка Просмотров: 1719
Больше всего комментируют
5
Филарет объяснил, почему не претендовал на пост главы ПЦУ
4
Медведчук формирует пророссийскую сеть, которую может использовать в любой момент - волонтер
3
РПЦ боится терять свои церкви в Украине
2
Во Львове, как на фронте: герой боев за Авдеевку спасал людей во время пожара на ярмарке
2
Большинство украинцев стали хуже жить - исследование
Голосов: 1070
Голосование Какое спортивное событие года вам запомнилось больше всего?
  • 1) финал футбольной Лиги чемпионов в Киеве
  • 2) Кубок мира по футболу
  • 3) победа украинского боксёра Александра Усика над россиянином Муратом Гассиевым в Москве
  • 4) выигрыш сборной Украины по футболу группового турнира Лиги Наций
  • 5) победа Элины Свитолиной на Итоговом турнире по теннису
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua