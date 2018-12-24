"Решили поиграть в проституток и проиграли" - выбирают самый нелепый заголовок года

Белорус Юрий Усков выбрал 50 самых нелепых заголовков, опубликованных в российских и беларуских СМИ в течение 2018 года. В фейсбук-сообществе ГПАЧНЗ проводится опрос с целью определить лучший. Предлагаем вам десятку заголовков, которые лидируют в исследовании.

10. Мужчина на мосту умолял инопланетян забрать его из Волгограда.

9. Пермяки продолжат кидаться навозом даже без поддержки государства.

8. Крымчанка украла 70 тысяч рублей у гадалки, которая предсказала ей прибыль.

7. Выброшенная с 10 этажа любовница залезла обратно.

6. Брестские таможенники изъяли у поляка печень.

5. Боявшийся воды студент преодолел страх и утонул.

4. Сожитель омички выкопал в огороде своего предшественника.

3. Девушки из Лиды решили поиграть в проституток и проиграли.

2. На трассе под Рязанью бродят кабаны, которые не знают, как дальше жить.

1. Пушистая красавица-лисичка принесла людям улыбку, бешенство и смерть прямо в центре Ростова.

В Китае запустили платформу Piyao, которая будет "убивать" фейки в интернете и соцсетях. С ее помощью власти страны собираются блокировать распространение слухов в интернете.