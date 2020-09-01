Рассказали о единственной в Азии украиноязычной газете

Как издают газету в Казахстане. Фото: facebook.com/UAuzuMFA

В столице Казахстана Нур-Султане Украинский культурный центр "Ватра" издает газету "Украинские новости".

Она является единственным украиноязычным изданием на азиатском пространстве, сообщает Укринформ.

"Мы гордимся тем, что правительство Казахстана, Министерство информации дали нам разрешение издавать эту газету. С 2000 года она переехала из города Алматы, бывшей столицы Казахстана, в Астану, где издается до сих пор", - сказал глава центра Тарас Чернега.

Газета выходит с 1994 года. Издание освещает жизнь украинских общин Казахстана.

"Мы получаем информацию из разных городов, сел республики, где действуют общественные украинские объединения, проводят те или иные мероприятия. Наиболее освещаемые среди них Шевченковские праздники, праздник Николая, концерты, посвященные праздникам, которые отмечаются в Казахстане. Украинские общины все активнее принимают участие во Всеукраинском диктанте, и мы также стараемся об этом говорить", - рассказал глава "Ватры".

Газету также начали выпускать в электронном виде.

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С 1992 года в культурном центре действует украинская воскресная школа. В Украинской греко-католической церкви Святого Иосифа Обручника дважды в неделю проводятся занятия по украинскому языку.

"Занятия мы проводим по учебнику по украинскому языку для воскресных школ, который мы напечатали два года назад специально для того, чтобы дети могли изучать украинский язык и приобщаться к его сокровищам. Он построен таким образом, что тема за темой слушатели этих курсов приближаются к устойчивому владению украинским языком. Учебник рассчитан на год, и материалов в каждой теме, мы считаем, достаточно для того, чтобы овладеть базовым уровнем владения украинским", - отметил Чернега.

Тарас Чернега является соавтором методического пособия для изучения языка. Посвящен особенностям изучения украинского языка в русскоязычной среде.

"Я родился в Казахстане и живу здесь более 50 лет. К сожалению, я не имел возможности посещать украинскую школу, и моей языковой практикой были краткосрочные каникулы во время летних поездок к дедушке с бабушкой в ​​Винницкую область", - рассказал глава "Ватры".

В столице Казахстана Нур-Султане Украинский культурный центр "Ватра" открыл курсы по изучению украинского языка, истории и культуры Украины.