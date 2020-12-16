Радиодиктант без ошибок написал только один человек

Диктант 9 ноября 2020 года без ошибок написал только один человек Фото: "Образование 24"

Подвели итоги Радиодиктанта национального единства 2020 года. Лишь одна участница написала его без ошибок. Это 74-летняя врач-бактериолог Христина Гоянюк с Львова.

Организаторы получили около 16 тыс. писем. 14 тыс. - по электронной почте, еще 2 тыс. - в бумажном виде, передает "Українське радіо".

"В этом году радиодиктант пишу 20-й раз. И это для меня праздник! В этот день я выключаю все телефоны, настраиваю диктофон для записи радиодиктанта и жду этот торжественный момент. Потом проверяю написанный текст и внимательно слушаю интонацию диктора.

Много раз мне везло и я писала диктант без ошибок. Любовь к украинскому языку мне привил мой отец, который преподавал украинский язык и литературу", - рассказала Христина Гоянюк.

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Всего определили 17 победителей радиодиктанта, которые допустили до 2-х ошибок.

Украинская радио опубликовало текст XX Всеукраинского радиодиктанта национального единства. Он называется "Вызовы книжной эры", создал писатель и издатель Иван Малкович.