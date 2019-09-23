Радио оштрафовали за нарушение языковых квот

Телерадиокомпанию "Маяк" в Кировоградской области оштрафовали на 2,5 тыс. грн Фото: dialogs.org.ua

Телерадиокомпанию "Маяк" оштрафовали на 2,533 грн. за несоблюдение языковых квот на украинские песни и нарушение условий лицензии.

"В ходе мониторинга эфирного суточного радиовещания ООО "Телерадиокомпания "МАЯК", города Александрия Кировоградской области зафиксировано, что фактический объем доли песен на государственном языке в течение этих суток составлял 34,5%, а в промежутке времени между 15:00 и 22:00 - 33,3%. При этом, по закону, должен составлять не менее 35%. Также использовали позывные "Максимум ФМ", которые не предусмотренные лицензией ", - сообщили на официальном сайте Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

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Радиостанция в 30-дневный срок должна выплатить штраф и привести свою деятельность к условиям собственной лицензии и законодательных требований.

За год доля песен на украинском языке в эфире национальных и местных радиостанций выросла на 6%. В эфире местных и региональных FM-радиостанций каждая вторая песня звучит на украинском. По сравнению с предыдущим периодом доля украиноязычных песен выросла на 4%, перевыполнение квоты - на 17%.