Работники железной дороги попали в языковой скандал

Пассажира не пустили в поезд. Фото: "Калитка"

В Ивано-Франковске проводница отказалась пускать в вагон пассажиров с билетами.

Тернополянка Александра Иваненкив провожала своего мужа. Проводницы вагона №3 поезда Ворохта - Киев на русском языке требовала предъявить паспорт. Тот ответил, что не понимает проводницу, передает 0352.ua.

Работница железной дороги отказалась перейти на украинский и заявила, что не пустит его в поезд.

Жена советовала мужу показать ей паспорт.

"Однако муж, понимая, что сейчас нарушается законодательство, решил обратиться к другим работникам железной дороги, 6 человек, и показал при свидетелях свой паспорт", - сказала она.

Начальница поезда подошла для выяснения ситуации, и после объяснений супружеской пары заявила, что якобы человек пытался применить против нее физическую силу, выхватила билеты и объявила, что не пустит их в вагон.

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Иваненкив спросила у проводницы, почему она не уважает украинский язык.

"Потому что я родилась в России и нафиг мне этот украинский язык", - ответила та.

Мужчина с женщиной остались на улице без жилья и без средств. Они написали в полицию заявление.

В школе № 16 в Кропивницком жалуются на обязательное изучение русского языка, который назвали вторым иностранным. Родители несколько лет выступают против. Они говорят, что директор обосновала свое решение тем, что микрорайон русскоязычный, сообщает Первая электронная газета.