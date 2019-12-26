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четверг, 26 декабря 2019 11:53

Пытаются убрать украинский язык - рассказали об опасности нового законопроекта

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Пытаются убрать украинский язык - рассказали об опасности нового законопроекта
Законопроект уменьшает влияние языкового закона. Фото: dn.sfs.gov.ua

Законопроект "О медиа" пытается уменьшить влияние языкового закона.

"В законопроекте от "слуг народа" предлагается регулировать вопросы кинематографии лишь законом о СМИ, а не языковым законом где четко указано на каком языке должны быть фильмы и сериалы произведенные в Украине", - написал в Facebook Андрей Смолий из Института государства и права Академии наук Украины.

Законопроект продвигает возвращение к русскоязычной прессе. С 2022 года, согласно языковому закону, все печатные СМИ должны иметь украиноязычный вариант.

Проект закона позволяет выход прессы на других языках, в порядке, определенном законами Украины.

Другие нормы касаются языка на радио и телевидении.

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"Законопроектом "о медиа" предполагается уничтожение нормы "Закона о языке" о 90% украинского радио, а также исчезает норма об украинском языке на телевидении по отношению к языку гостей, экспертов, участников программ. Эти нормы должны вступить в действие в 2024 году. Более того, в законопроекте "о медиа" вообще практически нет упоминаний о Законе Украины "об обеспечении функционирования украинского языка как государственного"", - написал Смолий.

Президент РФ Путин во время брифинга по итогам "нормандского саммита" в Париже заявил, что хотел бы равные права для русскоязычного населения Украины. Президент Зеленский заявил, что украинцы хорошо говорят на украинском, русском и английском языках.

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Дата
26
декабря

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