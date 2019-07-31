Провели разъяснительную беседу - супермаркет извинился за кассиров, которые не говорят на украинском языке

В сети супермаркетов Varus извинились за работников, которые отказывались предоставлять услуги на украинском языке.

В компании заявили, что не весь персонал супермаркетов в совершенстве владеет украинским языком, но это вопрос времени. Ответ опубликовал в Facebook Алексей Сенин. Ранее он жаловался, что кассиры не говорят на украинском.

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"Уже проведена разъяснительная беседа с сотрудниками о важности выполнения стандартов обслуживания", - сказали в компании.

Автор: Facebook В компании извинились за работников

Работников Varus в Киеве обвинили в дискриминации украинцев по языковому признаку. Об этом написал в Facebook Алексей Сенин и опубликовал видео.