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среда, 31 июля 2019 13:06

Провели разъяснительную беседу - супермаркет извинился за кассиров, которые не говорят на украинском языке

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В сети супермаркетов Varus извинились за работников, которые отказывались предоставлять услуги на украинском языке.

В компании заявили, что не весь персонал супермаркетов в совершенстве владеет украинским языком, но это вопрос времени. Ответ опубликовал в Facebook Алексей Сенин. Ранее он жаловался, что кассиры не говорят на украинском.

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"Уже проведена разъяснительная беседа с сотрудниками о важности выполнения стандартов обслуживания", - сказали в компании.

Автор: Facebook
  В компании извинились за работников
В компании извинились за работников

Работников Varus в Киеве обвинили в дискриминации украинцев по языковому признаку. Об этом написал в Facebook Алексей Сенин и опубликовал видео.

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