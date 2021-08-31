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вторник, 31 августа 2021 11:07

Преподавателей вузов уволили за критику языкового закона

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Преподавателей вузов уволили за критику языкового закона
Депутат получила ответ об увольнении преподавателей. Фото: facebook.com/NataliyaPipaOfficialPage

Народный депутат Наталия Пипа сообщила об увольнении преподавателей за украинофобские заявления.

Она получила ответ от Государственной службы качества образования Украины по поводу Евгении Бильченко, Сергея Шубина и Дениса Ситникова

"Я не "полиция нравов". Я человек, который любит свою страну, язык, историю. Болею за наше образование и делаю все от меня возможное, чтобы его улучшить. За несколько дней студенты вернутся к учебе. И я не хочу, чтобы на восьмом году войны они слышали из уст некоторых преподавателей, "украинский язык - рвота", что "языковой закон - лимфоузел на теле онкобольной американской колонии", а "Крым - это Россия", - написала Пипа в Facebook.

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Кандидат в мэры Харькова Михаил Добкин пообещал вернуть изучение русского языка в школах города. Он заявил, что дети наравне с украинской классикой должны читать и русский.

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