Преподавателей вузов уволили за критику языкового закона

Депутат получила ответ об увольнении преподавателей. Фото: facebook.com/NataliyaPipaOfficialPage

Народный депутат Наталия Пипа сообщила об увольнении преподавателей за украинофобские заявления.

Она получила ответ от Государственной службы качества образования Украины по поводу Евгении Бильченко, Сергея Шубина и Дениса Ситникова

"Я не "полиция нравов". Я человек, который любит свою страну, язык, историю. Болею за наше образование и делаю все от меня возможное, чтобы его улучшить. За несколько дней студенты вернутся к учебе. И я не хочу, чтобы на восьмом году войны они слышали из уст некоторых преподавателей, "украинский язык - рвота", что "языковой закон - лимфоузел на теле онкобольной американской колонии", а "Крым - это Россия", - написала Пипа в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Перекривлял украинский: сотрудник харьковского кафе влип в скандал

Кандидат в мэры Харькова Михаил Добкин пообещал вернуть изучение русского языка в школах города. Он заявил, что дети наравне с украинской классикой должны читать и русский.