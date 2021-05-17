Преподаватель колледжа назвал украинский язык "собачьим"

 
Ексклюзивы
1/5
"Медведчука - на нары. Рабинович - неадекват, Кива - наркоман": неделя в цитатах от Gazeta.ua
"Медведчука - на нары. Рабинович - неадекват, Кива - наркоман": неделя в цитатах от Gazeta.ua
Просмотров: 936
Лучше бы этих ветеранов не было" - как в Киеве выбирали непокоренных
Лучше бы этих ветеранов не было" - как в Киеве выбирали непокоренных
Просмотров: 1485
"Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил" - попрощались с погибшими телевизионщиками
"Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил" - попрощались с погибшими телевизионщиками
Просмотров: 4437
Медведчука не посадят - украинцы об аресте кума Путина
Медведчука не посадят - украинцы об аресте кума Путина
1 Просмотров: 864
Зеленский хочет на второй срок - политолог
Зеленский хочет на второй срок - политолог
1 Просмотров: 522
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
Просмотров: 702
Сейчас Медведчук унижен, при Порошенко он был на мази - бывший нардеп
Сейчас Медведчук унижен, при Порошенко он был на мази - бывший нардеп
Просмотров: 774
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
Просмотров: 567
Почти лето. Где будет теплее всего - прогноз погоды на неделю
Почти лето. Где будет теплее всего - прогноз погоды на неделю
Просмотров: 792
Как реставрируют аэропорт "Киев" - яркие фото и видео
Как реставрируют аэропорт "Киев" - яркие фото и видео
Просмотров: 1215
Фото
Все фото
3
8
18
8
6
В армянском музее появился украиноязычный аудиогид
В армянском музее появился украиноязычный аудиогид
Берегись &quot;языкового патруля&quot;: сеть взорвалась мемами
Берегись "языкового патруля": сеть взорвалась мемами
&quot;Каких тебе еще реваншей не хватает?&quot; - как во советом украинский язык защищали
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
&quot;Руки прочь от языка!&quot; - люди пришли под Раду (онлайн)
"Руки прочь от языка!" - люди пришли под Раду (онлайн)
Нардепы поели бургеров под Радой в поддержку языковой позиции McDonald&#039;s
Нардепы поели бургеров под Радой в поддержку языковой позиции McDonald's
Видео
Все видео
Язык не может быть предметом разговора с Путиным
Язык не может быть предметом разговора с Путиным
Заговорили об украинском языке в PlayStation
Заговорили об украинском языке в PlayStation
"Думал, что это будет несложно" - президент Литвы рассказал о своем выступлении на украинском
"Думал, что это будет несложно" - президент Литвы рассказал о своем выступлении на украинском
"Говори по-русски" - "слуга" Шевченко в Раде перебил депутата, которая разговаривала на украинском
"Говори по-русски" - "слуга" Шевченко в Раде перебил депутата, которая разговаривала на украинском
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Интервью
1/5
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Просмотров: 909
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
Просмотров: 801
За укрывание еврея могли расстрелять и закопать во дворе - историк
За укрывание еврея могли расстрелять и закопать во дворе - историк
Просмотров: 432
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
Просмотров: 567
Стоимость проезда в Киеве могуть поднять. Но, не до 21 грн
Стоимость проезда в Киеве могуть поднять. Но, не до 21 грн
1 Просмотров: 486
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
16 мая 2021
Просмотров: 567
Сховок у Леніні
– 20 гривень за книжку – хіба це гроші? – говорить кум Олег. За 12 тисяч гривень купує бібліотеку на 600 книжок. Оголошення знайшов ...
понедельник, 17 мая 2021 11:34

Преподаватель колледжа назвал украинский язык "собачьим"

1 Комментировать
Преподаватель колледжа назвал украинский язык &quot;собачьим&quot;
В колледже в Черноморске произошел языковой скандал. Фото: "Факти"

В Черноморске Одесской области преподаватель морского профессионального колледжа Одесского национального морского университета Александр Макаренко назвал украинский язык "собачьим".

"Я не разумею вашу псячу мову, пышіть калі ласка па-беларуску альбо па-руску. Я ня мовлю ўкраінскай мовой і паперы пышу па-руску, хоць ведаю яе. Для мяне гэта ваша ўкраінская мова – мова окупантаў та фашыстаў", - написал он на белорусском в соцсети, сообщают "Факти".

В колледже отреагировали на ситуацию

"Руководство колледжа не будет ставиться терпеливо к таким высказываниям. Неприемлемо, что преподаватель нашего заведения публично делает такие высказывания. Мы поговорим с детьми в тех группах, где он преподает, и выясним, пропагандирует ли учитель ненависть к государственному языку на своих уроках", - сказала заместитель директора по образовательной работы колледжа Наталья Федорова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Это говяжий язык" - клиенты магазина травили продавщицу за украинский язык

Активисты проинформировали уполномоченного по защите государственного языка и позвонили на правительственную горячую линию.

В кафе Coffee Bar №13 в Николаеве произошел конфликт из-за обслуживания посетителя украинском языке. Бариста позвонила в слезах и сообщила, что муж устроил скандал, потому и говорила на украинском.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Преподаватель колледжа назвал украинский язык "собачьим"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
мая

Церкви начали заставлять передавать имущество государству

Лечение гипертонии является пожизненным - что нужно знать о болезни

Заявили про бой Владимира Кличко в Москве

Арестовали учителя, который спас 200 детей

Создали пулемет

Под Харьковом началась наступательная операция

Презентовали всемирную паутину WWW

Самое читаемое
Британская модель показала соблазнительные формы в пляжном наряде
Британская модель показала соблазнительные формы в пляжном наряде
4
 Просмотров: 7956
Гороскоп на 17-23 мая: почему эта неделя станет такой удивительной
Гороскоп на 17-23 мая: почему эта неделя станет такой удивительной
 Просмотров: 6471
Гороскоп на 16 мая: назвали 4 наиболее эгоистичные знаки
Гороскоп на 16 мая: назвали 4 наиболее эгоистичные знаки
 Просмотров: 4446
&quot;Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил&quot; - попрощались с погибшими телевизионщиками
"Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил" - попрощались с погибшими телевизионщиками
22
 Просмотров: 4437
Боевики проехались танком по кладбищу: показали фото изуродованных могил
Боевики проехались танком по кладбищу: показали фото изуродованных могил
5
 1 Просмотров: 3780
Сьогодення
Львовянка заставила Head&Shoulders украинизироваться
Львовянка заставила Head&Shoulders украинизироваться Просмотров: 315
Не менее 20 миллионов: как вернуть украинцев из-за рубежа
Не менее 20 миллионов: как вернуть украинцев из-за рубежа Просмотров: 315
Готовы ли украинские издательства выполнять языковой закон
Готовы ли украинские издательства выполнять языковой закон
 Просмотров: 171
В ТКГ рассказали, как решить языковой вопрос в Украине
В ТКГ рассказали, как решить языковой вопрос в Украине Просмотров: 1125
Проверьте себя: экзамен с украиского языка можно сдать бесплатно
Проверьте себя: экзамен с украиского языка можно сдать бесплатно Просмотров: 225
Больше всего комментируют
16
Путин отомстит за кума - экс-генпрокурор
6
Неубедительно: Рябошапка удивился, по которым статьям обвиняют Медведчука
4
В Зеленского готовят большую пресс-конференцию
4
В МИД прокомментировали перспективу вступления Украины в НАТО
2
Какую зарплату готовы платить работодатели - исследование
Голосов: 907
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть