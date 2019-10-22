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вторник, 22 октября 2019 12:41

Премьер ответил на упреки по языковому закону

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Премьер ответил на упреки по языковому закону
В Кабмине ищут претендента на должность уполномоченного по защите государственного языка. Фото: Youtube

Премьер-министр Алексей Гончарук рассказал на брифинге, что Кабмин ищет человека на должность уполномоченного по защите государственного языка. По языковому закону его должны были назначить до 16 октября.

"Мы имели разговор на эту тему с господином Бородянским, и я жду от него кандидатуры сейчас. То есть мы в поиске человека, который мог бы в полной мере выполнять эту функцию", - отметил он.

Также премьер рассказал, что поддержка Нацкомиссии по защите государственного языка будет зависеть от средств в госбюджете. Цифры станут известны в ноябре. Сам Гончарук подчеркнул, что выступает за финансирование комиссии.

"Мы сейчас получили эти материалы и смотрим, что у нас есть в доходной части и в расходной. Исходя из того, какой объем денег у нас будет, мы взвесим приоритеты и посмотрим, что и какое финансирование должно получить", - сказал премьер .

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правительство призывают выбрать уполномоченного по вопросам языка

В языковом законе написано, что правительство до 16 октября должно назначить уполномоченного по защите государственного языка. Уполномоченный должен рассматривать жалобы о нарушении закона о языке. В сообществе отмечают, что несмотря на то, что закон приняли, постоянно фиксируют факты его нарушения.

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