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вторник, 31 августа 2021 13:00

Правописание, мемы и брань - как помогают переходить с русского на украинский

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Правописание, мемы и брань - как помогают переходить с русского на украинский
Организаторы "Мовомаратона" рассказали, как помогают людям перейти на украинский язык общения. Фото: "Навчай українською"

Инициатива "Навчай українською" проводит акцию "Мовомаратон". Принимают участие 5 тыс. человек. Им помогают переходить на украинский язык. Организаторы через соцсети присылают упражнения и задания, проводят вебинары. Детали Gazeta.ua рассказала соорганизатор "Мовомаратона" Иванна Кобелева.

"Больше всего желающих принять участие в акции оказалось в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе и других крупных городах. Есть из-за границы. С 19 августа в течение месяца они ежедневно будут получать задания. Должны преодолеть языковой барьер. Будут общаться с тренерами и между собой. Мы создали два чата для участников. Там они активно общаются, обмениваются материалами", - объясняет Иванна Кобелева.

С правилами украинского знакомятся в соответствии с правописанием 2019 года. Нововведения сравнивают с предыдущими нормами.

"Мы уже разбирали употребление буквы "ґ". Обсудили правила звательного падежа. Участники должны начать обращаться к близким, используя этот падеж. Обсуждали диалектизмы. Люди с удовольствием называли слова, которые характерны только для их регионов. Другие подбирали соответствия со своей местностью.

Будет занятия по юмору. Участники будут разбираться с украиноязычными мемами, учиться их делать. Запланировали провести встречу по бранным словам и выражениям. Для нее подготовили отрывки из "Энеиды" Ивана Котляревского и "Бабы Параски и бабы Палажки" Ивана Нечуй-Левицкого. Не призываем ругаться, но предлагаем участникам ознакомиться, какой брань может быть изысканной, интересной и колоритной", - рассказывает координатор.

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Призывают перевести гаджеты на украинском интерфейс.

"Больше всего мешает русскоязычное окружение. Семья, друзья или коллеги на работе часто говорят на русском. И когда человек начинает говорить на украинском, это их удивляет. Могут приставать с вопросами: "что произошло?". Часто реагируют грубо. Именно поэтому психологи, с которыми мы консультировались, советуют начинать общаться на украинском с посторонними и новыми знакомыми. Они не будут удивляться", - говорит Кобелева.

19 сентября активисты организуют семейный фестиваль на Владимирской горке в Киеве, на котором подведут итоги "Мовомаратона".

Львовянка 4-летняя Кристина Дуда ведет блог об украинском языке. Мать Леся Дуда основала языковую мастерскую "Слово на нОво". На курсах у нее носители языка улучшают свой украинский. Также она создала проект по изучению языка детьми. Подала его на конкурс в украинском культурном фонде. Однако программа "Дети культуры", в рамках которой проходил конкурс, имеет условие - 25% финансирования авторы проекта должны собрать на платформе "Спильнокошт".

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