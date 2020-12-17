Правительство одобрило новую стратегию развития украинского языка до 2030 года

Кабмин скорректировал временные рамки стратегии. Фото: kmu.gov.ua

Кабмин утвердил новый план реализации стратегии популяризации украинского языка до 2030 года "Сильный язык - успешное государство".

"Целью принятия акта является формирование комфортной и функциональной украиноязычной среды на всей территории Украины для всего ее населения, повышение престижа и авторитетности украинского языка", - говорится в документе. Решение приняли сегодня на заседании правительства, передает УНН.

Проект распоряжения инициировал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

В связи с большим промежутком времени между разработкой проекта и его одобрением правительством возникла необходимость скорректировать временные рамки реализации отдельных этапов стратегии.

Окончание 1-го этапа программы перенесли на конец 2021 года. Сначала он должен был закончиться в этом году. При реализации проекта предусматривают проведение социологических исследований. Их результаты позволят зафиксировать роль и место украинского языка в жизни населения Украины, его потребности и ожидания в этой сфере.

2-й этап стратегии реализуют в 2022 - 2025 годах. Его приоритетными направлениями станут увеличение коммуникативного и демографического потенциала украинского языка, формирование целостного украиноязычного информационно-культурного пространства. Для этого разработчики программы поставили следующие цели:

▪️ свободное владение выпускниками учебных заведений украинским языком;

▪️ создание государством возможности для изучения украинского языка;

▪️ обеспечение иностранным украинцам возможностей для изучения украинского языка;

▪️ внедрение стандартов украинского языка и требований к уровням владения им;

▪️ мотивация граждан Украины использовать украинский язык;

▪️ предоставление всех услуг и информации о товарах на украинском языке;

▪️ формирование через украиноязычный продукт целостного информационно-культурного пространства;

▪️ доминирование украинского языка в информационной среде.

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3-й этап пройдет в 2026-2030 годах. Для него определили следующие приоритетные направления реализации стратегии:

▪️ повышение общей языковой культуры населения;

▪️ развитие и углубление процессов, реализация которых началась на предыдущих этапах.

В начале этого этапа проведут анализ эффективности и результативности предыдущих мероприятий.

На протяжении всех этапов будут проводить информационно-разъяснительные кампании среди населения. Объяснять важность использования украинского языка в повседневной жизни, публичной и частной сферах, актуальность его изучения и использования. Будут укреплять национальную идентичность среди украинцев, проживающих за рубежом.

Ежегодно будут оценивать развитие состояние выполнения заданий. По результатам такой оценки задачи смогут корректировать.

66,5% украинцев считают, что государство должно способствовать дальнейшей имплементации Закона о языке во всех сферах. Об этом говорится в результатах опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.