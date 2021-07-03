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суббота, 03 июля 2021 15:23

Посое скандала с Довбиком футболисты сборной заговорили на украинском

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Посое скандала с Довбиком футболисты сборной заговорили на украинском
Малиновский и Яремчук на брифинге общались на украинском. Фото: "Профутбол"

Перед матчем с Англией футболисты сборной Украины заговорили на украинском.

Руслан Малиновский перешел на украинский во время пресс-конференции. Ранее он говорил по-русски. Также он общался с журналистами на английском.

Во время брифинга Роману Яремчуку и Малиновскому задавали вопросы на украинском. Они отвечали на чистом украинском языке.

"Мы увидели после последней игры, в футболе все возможно. И мы будем очень хорошо готовиться к этой игре", - сказал Малиновский.

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Игрок Георгий Бущан на украинском поблагодарил фанатов за поддержку во время матча со шведами.

Украинцев возмутило, что футболисты сборной общаются на русском. Пользователи Facebook обратили внимание, что игроки на пресс-конференции говорят на русском языке. Им пользовался отвечая на вопрос журналистов автор победного гола в ворота сборной Швеции Артем Довбик. Другие пользователи считают, что во время общенационального единения не стоит нарушать языковые вопросы.

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