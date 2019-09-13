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пятница, 13 сентября 2019 12:42

Посчитали количество книг, изданых на украинском языке за год

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Посчитали количество книг, изданых на украинском языке за год
Количество книг выросло на 109,2%. Фото: "Новая Эпоха"

Книжная палата опубликовала данные выпуска книжной продукции в 2019-м.

В этом году опубликовали 21 млн 543 тыс. 700 экземпляров книг и брошюр на украинском языке. В прошлом году их вышло 10 млн 300 тыс. 500 экземпляров. Тиражи украиноязычных книг и брошюр в 2019-м выросли на 109,2%, сообщает "Читомо".

Тиражи книг и брошюр на русском упали на 3,8%. Общие тиражи книг и брошюр выросли на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Общее количество названий книг и брошюр, вышедших в этом году, составило 12 тыс. 512 единиц. В 2018-м это число равнялось 11 тыс. 336, на 10,4% меньше.

Количество украиноязычных названий книг и брошюр выросло на 11,3%, русскоязычных - на 2,5%.

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Президент Ассоциации издателей и книгораспространителей Александр Афонин рассказал, что удвоение тиражей на украинском языке связано с ростом госзаказа. Это касается печати учебников.

Правительство одобрило Стратегию популяризации украинского языка до 2030-го "Сильный язык - успешное государство". Стратегия определяет цели и основные задачи государственной языковой политики.

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