Порошенко отказался провозглашать Год утверждения государственного языка

Порошенко во время вручения Шевченковской премии-2018 предложил утверждать государственный язык в течение 10 лет. Фото: Politeka.net

10 мая исполняется 2 месяца, с тех пор, как президент Украины Петр Порошенко официально отказался провозглашать Год утверждения государственного языка. Он пообещал запустить 10-летнюю программу укоренения и укрепления государственного статуса украинского языка.

"Ко мне в последнее время много раз обращались с предложением объявить 2019-й годом украинского языка. Скажу прямо, я не хочу этого делать. Потому что года - мало. А что в следующем году? Об украинском мы забудем?", - заявил президент во время торжеств по случаю вручения премии им. Тараса Шевченко.

С тех пор программа остается не опубликованная.

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Бывший министр Николай Жулинский выразил мнение, что Порошенко сделал ошибку, отказавшись от Года утверждения государственного языка.

После заявления во время празднования Шевченковских дней литературовед Михаил Слабошпицкий сказал, что в плане национального строительства позиция команды Порошенко - это позиция импотентной гуманитарной команды.

"10-летняя программа развития языка может просто рассеять волю для принятия закона о государственном языке. Это тактический ход, что значит "и вашим, и нашим". В плане национального строительства - позиция импотентной гуманитарной команды. Необходимо создать национальную комиссию при президенте, которая занималась национальными вопросами украинцев - а главное - реальным утверждением украинского языка ", - сказал он.

10 ноября 2017 обращение к президенту Петру Порошенко с предложением 2018-й объявить Годом утверждения государственного языка подписали 178 народных депутатов. 17 ноября его поддержал комитет по вопросам культуры и духовности Верховной Рады. А потом - 36 писателей, ученых и художников. 26 января соответствующее обращение к президенту подписали 74 ведущие украинские правозащитники, ученые, писатели, художники и издатели. Основатель Украинской Хельсинской группы Левко Лукьяненко отметил, что вопрос языка нельзя игнорировать, тем более в ситуации военной агрессии против Украины. 9 февраля президенты Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко обратились к нынешнему главе государства Петру Порошенко с просьбой объявить 2018-й Годом утверждения государственного языка. Свое обращение опубликовала Народная артистка Украины, Герой Украины Ада Роговцева. В марте многие известные деятели культуры озвучили свои мнения по поводу украинского языка. "Язык - это средство сохранения нации", сказала Ирма Витовская. Артист Богдан Бенюк считает, что статус украинского языка должно измеряться гривней. Писательница Оксана Забужко поддержала инициативу и удивляется, почему годы других языков в Украине проводились, а государственного - нет.