Поражает: американский филолог проанализировал положение украинского языка

Американский исследователь посоветовал украинцам создавать собственную поп-культуру Фото: ukrinform.ua

Американский исследователь украинского и белорусского языков Курт Вулгайзер, убежден, что власть должна заинтересовать граждан в употреблении родного языка.

"Положение украинского языка поражает тем, что большинство украинцев признают его родным. Но когда речь идет о ежедневном использовании этого языка, то в некоторых регионах Украины это язык "уменьшенной культурной ценности". К этому привела языковая ассимиляция местного населения, в результате которой украинский язык практически истребили на этих территориях ", - рассказывает филолог в интервью Укринформу.

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Ситуацию сравнивает с Ирландией и Беларусью. Там также постепенно пытались вытеснять местные языки. Но при этом Украина больше похожа на Каталонию, потому что там происходит возрождение языка. Увеличение масштабов украинизации видит в создании украинской поп-культуры.

"Музыка и украинские книги имеют большое значение для дальнейшего увеличение потребления украинского языка, но самое сложное это склонить среднестатистического гражданина к общению на украинском. Речь идет о рабочем классе, так называемом "обывателе". Для этого необходимо создать поп-культуру на украинском языке и с украинским содержанием . В этом определяющую роль должна играть культурная и политическая элиты страны ", - говорит исследователь.

Также Вулгайзер подчеркнул, что интерес к украинскому языку в мире быстро растет. Например, многие университеты в США внедряют его в преподавание.

Англоязычный блогер и лингвист Поль Йоргенсен объяснил разницу между украинским и русским языками. Он отмечает, что русский и украинский лексически родственны на 62%. "Лексическое родство с польским, словацким и белорусским языками в Украине значительно выше, чем с русским", - рассказывает автор в видеоролике на Youtube. По его исследованиями, украинский язык имеет 70% однокоренных слов с польским, 66% - со словацким и 84% - с белорусским языками. В период Киевской Руси старославянский язык был общим для всех. Различные траектории его развития возникли позже из-за влияния на Украину и Россию различных народов и государств.