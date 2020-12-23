Попытки "слуг" изменить языковой закон являются действиями пятой колонны - Чекалкин

Отмена штрафов за несоблюдение языкового закона является задачей пятой колонны - Дмитрий Чекалкин Фото: 5.ua

Дипломат и шоумен Дмитрий Чекалкин считает попытки ряда депутатов от "Слуги народа" отменить штрафы за несоблюдение языкового закона действиями пятой колонны Кремля. Напоминает, что язык - один из самых болезненных вопросов, что раскалывает общество и о тех, кто стремится, что бы этот раскол произошел.

"Депутаты приходили с этой риторикой защиты русского языка, поэтому, в принципе, защищают свои позиции, которые декларировать еще перед выборами. Для многих сознательных украинцев это вызов, что такие люди вообще попали в правящую коалицию, в правящую партию. Они вообще не имели права находиться в стенах парламента с такими оскорбительными высказываниями, которые они себе позволяли", - сказал дипломат в эфире "Прямого"

Чекалкин отметил, что Россия вкладывает огромные средства в гибридную войну против Украины, в частности на содержание пророссийски пятых колонн, которые увеличиваются в геометрической прогрессии.

"Недавно даже кремлевские политтехнологи подтвердили тот факт, что из 40-45 миллиардов долларов секретной части российского федерального бюджета половина выделяется на гибридную войну против Украины. Это не только содержание Донецка и Луганска, но и содержание таких пятых колонн на территории Украины, перед которыми поставлена ​​задача уничтожить Украинское государство. Ведь, как только исчезает Украинское государство, кто спросит у Путина об оккупированом Донбассе или аннексированном Крыму? ", - сказал дипломат.

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Недавно народный депутат Владимир Вятрович сообщил, что в Верховной Раде зарегистрировали антиукраинской закон. "Текст еще не обнародован, но судя по названию и с бурной агитации, Бужанский на протяжении последних дней проводил среди однопартийцев, идея заключается в том, чтобы сделать нарушения закона о языке безнаказанными", - написал он в Facebook. В случае нарушения языкового законодательства гражданин может обратиться к уполномоченному по защите государственного языка. Ответчик получит предупреждение и 30 дней для устранения нарушения. Если в течение года доведут факт повторного нарушения, наложат штраф. Проект закона может отменить взимание штрафов.