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пятница, 25 июня 2021 13:38

Польское радио будет озвучивать новости на украинском языке

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Польское радио будет озвучивать новости на украинском языке
Новости будут выходить в 9:00, 10:00 и 11:00 по варшавскому времени. Фото: pexels.com

Polskie Radio начало эфиры на украинском языке.

Вещание началось в рамках нового сезона культурной программы "Лето с радио", сообщает "24 канал".

С 21 по радио будут выходить новости на украинском языке.

Проект "Лето с радио" имеет развлекательный характер. Он сочетает конкурсы, радиоспектакли и туристические хит-парады.

В 9:00, 10:00 и 11:00 по варшавскому времени после выпуска новостей на польском языке программу будут дублировать на английском, немецком и украинском.

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Новости на украинском готовят к эфиру и озвучивают журналисты Тарас Андрухович, Антон Марчинский и Марьяна Криль.

Заместитель министра образования Украины Любомира Мандзий сообщила, что Министерство законных дел работает над соглашением о финансировании изучения украинского языка в школах Польши.

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