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понедельник, 22 февраля 2021 13:13

Показали истории детей, которые перешли на обучение на украинском

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Показали истории детей, которые перешли на обучение на украинском
Инициатива "Учи на украинском" помогала украинизировать кружки. Фото: facebook.com/teach.in.ukrainian

Инициатива "Учи на украинском" на видео показала рассказы детей об украиноязычных учителях.

В рамках инициативы помогали кружкам и секциям переходить на украинский.

"День родного языка в Украине актуален каждый день. Учителя, тренеры, наставники продлевают жизнь украинского языка, когда обучают на нем детей. Смотрите истории детей, которые нашли своих преподавателей. Инициатива "Учи на украинском" призывает преподавателей кружков, тренеров обучать детей на украинском языке", - говорится в сообщении.

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В результате 21-дневного челленджа в конце 2020 года почти 50 кружков перешли на украинский язык обучения. К нему присоединились звезды и преподаватели.

Инициатива "Учи на украинском" поддерживает переход кружков на украинский язык. С 16 января 2021 года вступила в силу статья языкового закона о переходе сферы услуг на украинский язык. Это также касается кружков и студий, предоставляющих образовательные услуги. Помощь кружкам проходит в формате 21-дневного челленджа. Присоединились кружки из Киева, Днепра, Одессы, Бердянска и других городов.

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