Петраков не стал переходить на русский в Казахстане

Главный тренер сборной Украины по футболу Александр Петраков во время брифинга после матча в Казахстане говорил на украинском языке.
Ранее он говорил по-русски, сообщает "Депо".
Тренер не стал переходить на русский в разговоре с казахстанскими журналистами. Его слова дублировал переводчик.
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"Александру Петракову не просто дается общение на украинском, но он не прекращает попыток", - комментируют журналисты.
Сборная Украины в четырех матчах отбора к Кубку мира-2022 четыре раза сыграла вничью. Из них дважды - со сборной Казахстана. Следующая игра - против чемпионов мира сборной Франции в Киеве 4 сентября.
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