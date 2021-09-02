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четверг, 02 сентября 2021 12:03

Петраков не стал переходить на русский в Казахстане

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Петраков не стал переходить на русский в Казахстане
Петраков провел на украинском брифинг после матча. Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины по футболу Александр Петраков во время брифинга после матча в Казахстане говорил на украинском языке.

Ранее он говорил по-русски, сообщает "Депо".

Тренер не стал переходить на русский в разговоре с казахстанскими журналистами. Его слова дублировал переводчик.

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"Александру Петракову не просто дается общение на украинском, но он не прекращает попыток", - комментируют журналисты.

Сборная Украины в четырех матчах отбора к Кубку мира-2022 четыре раза сыграла вничью. Из них дважды - со сборной Казахстана. Следующая игра - против чемпионов мира сборной Франции в Киеве 4 сентября.

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Дата
02
сентября

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