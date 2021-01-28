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Отмена правописания приведет у кризису украинского гуманитарного пространства

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Отмена правописания приведет у кризису украинского гуманитарного пространства
Лариса Масенко: "Суд действует против украинского языка" Фото: facebook.com/Лариса Масенко

Антиукраинской акцией называет решение Окружного админсуда Киева признать незаконным постановление Кабмина о введении нового украинского правописания языковед Лариса Масенко. Оно выгодно тем, кто хочет усилить кризис украинского гуманиматарного пространства.

"Работу новой комиссии запускать - бесполезно. Это вредительство. Авторитетных языковедов уровня Василия Нимчука или Александра Пономарива сейчас нет. Тем более с нынешним министром образования. Это чтобы российские пропагандисты говорили, что у нас правописания нет, и не можем договориться. Суд действует против украинского языка", - рассказала корреспонденту Gazeta.ua Лариса Масенко.

Учитывая проведенную работу, правописанию нужно дать время проявить себя. Если жизнь покажет, что какие-то нормы надо изменить, то только тогда можно будет внести правки.

"Так все одним махом отвергать - неправильно. Потому что дальше? Снова запускать этот непростой процесс. Какой-то заколдованный круг получается. Был хороший проект, созданный под руководством Василия Нимчука 1999 года. Он возведен с правописанием 1928-го, продуманный, сделанный профессиональными лингвистами. Юрий Шевелев поддерживал его. Министр образования Иван Вакрчук уже собирался подписывать, но для подстраховки дал на рассмотрение президиума академии наук. Там его завалили противники любых изменений. Из-за этого начались конфликты и споры", - вспоминает филолог.

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Конфликтные настроения передались группе, работавшей над последним правописанием в 2017-2019 годах. Поэтому шли уже путем компромиссным. Что-то внесли, что отвергли. Очень много вариантности заложили.

"Если что-то менять, то лучший вариант - взять и утвердить проект Василия Нимчука. Он имеет полностью украинские черты. Без наслоений, которые навязывали в советские времена. Без искусственного сближения с русским. Без вариаций", - добавляет Лариса Масенко.

Окружной админсуд Киева отменил постановление Кабмина о введении нового украинского правописания, признав его незаконным.

Кабмин имеет 30 дней на обжалование соответствующего решения. Если апелляцию не подадут, решение вступит в силу, сообщил один из истцов, адвокат Дмитрий Ильченко

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