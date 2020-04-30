Отложили изменения закона о языке образования

Ранее Максим Бужанский выступал за разрешение для нардепов выступать на русском Фото: facebook.com/max.buzhanskiy

Комитет гуманитарной и информационной политики Верховной Рады 30 апреля рассмотрел законопроект Максима Бужанского. Его отправили на доработку.

Максим Бужанский законопроектом №23632 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обучению государством языком в учебных заведениях" предлагал продлить срок права получения образования на языке национального меньшинства, который не относятся к странам Европейского Союза до 1 сентября 2023 года.

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Свое решение члены комитета приняли большинством голосов - 13 из 16-ти присутствующих.

Вступил в силу закон о полном общем среднем образовании в Украине, который предусматривает постепенное сокращение преподавания на языках национальных меньшинств, в том числе на русском. 13 марта закон подписал президент Украины Владимир Зеленский, передает "Голос Украины". Закон предусматривает 3 модели изучения украинского языка в школах. Первая касается коренных народов, не проживающих в своей языковой среде и не имеющих собственного государства. В первую очередь речь идет о крымских татарах. Для них предусматривается возможность обучения на языке коренного народа наряду с основательным изучением украинского языка.