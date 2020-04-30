Отложили изменения закона о языке образования

 
Ексклюзивы
1/5
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1404
Шмыгаль не известен среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известен среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1206
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Просмотров: 3339
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 2340
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
1 Просмотров: 1044
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Просмотров: 4752
В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции
В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции
Просмотров: 531
Что делать, если вызывают на допрос за пост в соцсети: советы эксперта
Что делать, если вызывают на допрос за пост в соцсети: советы эксперта
2 Просмотров: 882
"Папа, это уже конец света?" - как живут люди в сожженных деревнях на Житомирщине
"Папа, это уже конец света?" - как живут люди в сожженных деревнях на Житомирщине
Просмотров: 6183
К делу Чорновол есть вопросы - нардеп из "Слуги народа"
К делу Чорновол есть вопросы - нардеп из "Слуги народа"
1 Просмотров: 1620
Фото
Все фото
6
3
5
6
5
&quot;Разве что у каких-то забегаловок русские вывески&quot; - как на Крещатике выполняют языковой закон
"Разве что у каких-то забегаловок русские вывески" - как на Крещатике выполняют языковой закон
Должны переодеть украинский в национальную азбуку - график
Должны переодеть украинский в национальную азбуку - график
Открылась выставка об истории украинского языка
Открылась выставка об истории украинского языка
Не поймут терминологии - в столичной школе преподавали на русском
Не поймут терминологии - в столичной школе преподавали на русском
В Харькове полиция разогнала митинг за русский язык
В Харькове полиция разогнала митинг за русский язык
Видео
Все видео
"Урок химии превратили в насмешку над украинским языком" - родителей возмутило занятие онлайн-школы
"Урок химии превратили в насмешку над украинским языком" - родителей возмутило занятие онлайн-школы
Африканец выучил украинский за 9 месяцев
Африканец выучил украинский за 9 месяцев
Соколова заставила Шуфрича говорить на украинском
Соколова заставила Шуфрича говорить на украинском
Нардеп на карантине учит украинский язык
Нардеп на карантине учит украинский язык
"Журналистка года" раскритиковала языковые квоты
"Журналистка года" раскритиковала языковые квоты
Интервью
1/5
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 2907
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 2007
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1449
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Просмотров: 8955
Год Зеленского: наблюдаем усиление влияния Авакова
Год Зеленского: наблюдаем усиление влияния Авакова
2 Просмотров: 3987
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
30 апреля 2020
Просмотров: 54
Та, що плакала
Є згадки, що ти їх хоч і не любиш, а не одчепишся. Вони давні й неясні, це й не пригода, а щось таке, наче рибина дивиться на тебе з того боку ...
четверг, 30 апреля 2020 18:23

Отложили изменения закона о языке образования

  Комментировать
Отложили изменения закона о языке образования
Ранее Максим Бужанский выступал за разрешение для нардепов выступать на русском Фото: facebook.com/max.buzhanskiy

Комитет гуманитарной и информационной политики Верховной Рады 30 апреля рассмотрел законопроект Максима Бужанского. Его отправили на доработку.

Максим Бужанский законопроектом №23632 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обучению государством языком в учебных заведениях" предлагал продлить срок права получения образования на языке национального меньшинства, который не относятся к странам Европейского Союза до 1 сентября 2023 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бужанский хочет изменить закон о языке образования в Украине

Свое решение члены комитета приняли большинством голосов - 13 из 16-ти присутствующих.

Вступил в силу закон о полном общем среднем образовании в Украине, который предусматривает постепенное сокращение преподавания на языках национальных меньшинств, в том числе на русском.

13 марта закон подписал президент Украины Владимир Зеленский, передает "Голос Украины".

Закон предусматривает 3 модели изучения украинского языка в школах. Первая касается коренных народов, не проживающих в своей языковой среде и не имеющих собственного государства. В первую очередь речь идет о крымских татарах. Для них предусматривается возможность обучения на языке коренного народа наряду с основательным изучением украинского языка.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Отложили изменения закона о языке образования». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
апреля

Выпустили сотый "Москвич-400"

Почти 30 лет назад выпустили последний немецкий "спутник"

Создать максимально прочную и надежную машину: история Land Rover

На Донбассе началась операция Объединенных сил

Первый фильм длился менее шести секунд

"Я почувствовала жгучую боль, обернулась и увидела мужчину с залитым кровью ножом"

Хирург вырезал себе аппендицит

Распустили правозащитную организацию, которая боролась с властью

Американцы аннексировали пострадавшие от эпидемии острова

Самое читаемое
Фитнес-модель снялась полностью обнаженной во дворе своего дома перед изумленными соседями
Фитнес-модель снялась полностью обнаженной во дворе своего дома перед изумленными соседями
19
 2 Просмотров: 98275
Фитоняшка демонстрирует результаты работы над телом на эротических фотосессиях и призывает других поступать так же
Фитоняшка демонстрирует результаты работы над телом на эротических фотосессиях и призывает других поступать так же
39
 Просмотров: 24499
Онлайн-марш и авиация - Путин приказал праздновать 9 мая
Онлайн-марш и авиация - Путин приказал праздновать 9 мая Просмотров: 22230
Украинцы посмеялись над Николаем Тищенко: забавные фотожабы
Украинцы посмеялись над Николаем Тищенко: забавные фотожабы
17
 1 Просмотров: 21178
Делала вид, что не понимаю - врач поделилась результатами языкового эксперимента
Делала вид, что не понимаю - врач поделилась результатами языкового эксперимента
 5 Просмотров: 9837
Сьогодення
Бужанский хочет изменить закон о языке образования в Украине
Бужанский хочет изменить закон о языке образования в Украине 1 Просмотров: 522
Делала вид, что не понимаю - врач поделилась результатами языкового эксперимента
Делала вид, что не понимаю - врач поделилась результатами языкового эксперимента
 5 Просмотров: 9837
Украинская Википедия стала популярной
Украинская Википедия стала популярной Просмотров: 171
Не добилась ни копейки - уполномоченная по защите государственного языка подала в отставку
Не добилась ни копейки - уполномоченная по защите государственного языка подала в отставку 3 Просмотров: 1197
"Урок химии превратили в насмешку над украинским языком" - родителей возмутило занятие онлайн-школы
"Урок химии превратили в насмешку над украинским языком" - родителей возмутило занятие онлайн-школы
 1 Просмотров: 11250
Больше всего комментируют
5
Делала вид, что не понимаю - врач поделилась результатами языкового эксперимента
5
Обнаруженный "рекордный схрон" оружия принадлежит полку спецназначения ВСУ
3
Забрать Печерскую лавру у Российской церкви: петиция набрала 25 тыс. голосов
3
"В Москве друзей у нас нет. Надо вести сложную игру"
2
Фитнес-модель снялась полностью обнаженной во дворе своего дома перед изумленными соседями
Голосов: 2998
Голосование Как оцениваете год президентства Зеленского?
  • Никак. Прошло мало времени, чтобы давать оценку
  • Украина начала дрейфовать в сторону России
  • Управляет страной не президент, а его окружение и олигархи
  • Топчемся на месте. Изменений нет
  • Реформы стартовали. Результат будет со временем
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua