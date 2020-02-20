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четверг, 20 февраля 2020 18:13

Открылась выставка об истории украинского языка
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Выставку посвятили истории украинского языка
Фото: rada.gov.ua
Выставку посвятили истории украинского языка
Выставку посвятили истории украинского языка
Выставку посвятили истории украинского языка
Выставку посвятили истории украинского языка

В Верховной Раде организовали выставку "Украинский язык: от запретов к утверждению".

Выставка рассказывает о сложном и исторически длительном пути формирования, становления и утверждения украинского языка, рассказала генеральный директор Национального музея литературы Украины Галина Сорока.

В экспозиции выставки есть фотографии первых изданий и рукописных книг, документальные материалы, редкие издания, азбуки, словари. Они показывают важные этапы развития и функционирования украинского языка от XI в. и до наших дней.

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Экспозицию выставки создали на основе фондовой коллекции Национального музея литературы Украины и документальных материалов Центрального государственного исторического архива Украины.

Ознакомиться с экспозицией можно с 20 февраля по 6 марта 2020 года в кулуарах 2-го этажа здания Верховной Рады Украины.

Учредительная конференция Общества украинского языка имени Тараса Шевченко началась 11 февраля 1989-го в Доме кино в Киеве. Согласно его решению, возникла новая организация защиты и популяризации украинского языка.

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