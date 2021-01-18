"Освященную воду на Крещение воду не порочили купанием" - исследователь

Наши предки в морозную погоду не ныряли в проруби. ФОТО: pixagay.com

Ныряние в прорубь на Крещение не является и никогда раньше не было украинской христианской традицией. Наши предки в мороз не ныряли в проруби, а тем более не раздевались в присутствии священников и не пачкали только освященную воду.

Об этом Gazeta.ua рассказал исследователь украинского духовно-культурного наследия, директор Международного института афонского наследия, главный редактор научного альманаха "Афонское наследие" Сергей Шумило.

"Информации о таком ритуале мы не найдем в серьезных научных исследованиях украинских религиозных традиций. Это скорее постсовковское искажение наших многовековых национально-религиозных традиций. Эта мода появилась у нас 1990 годах и особенно 2000-х благодаря некоторым политикам и СМИ, которые навязали этот стереотип под видом "многовековой народной традиции". В результате "моржевание" стало подменять смысл и содержание большого христианского праздника, превратившись в некий бессмысленный ритуал, который больше похож на язычество, чем на христианство", - сказал он.

В результате "моржевание" стало подменять смысл и содержание большого христианского праздника, превратившись в некий бессмысленный ритуал

Существуют исторические записи о том, как отмечали праздник Богоявления украинские казаки в Запорожской Сечи.

"Это воспоминания старого запорожца Никиты Коржа. Находим в трудах историка казачества Дмитрия Яворницкого и других. С его воспоминаний узнаем, что каждого нового года на праздник Крещения в этот день с самого утра на Запорожской Сечи "все казаки, пехота, артиллерия и кавалерия, собирались на площади перед церковью и стояли здесь рядами по куреням, без шапок, до завершения богослужения; все надевали лучшие одежды, вооружались лучшим оружием; над каждым куренем развевались особые разрисованные флаги, которые держали хорунжие, сидя на горячих, прекрасно убранных лошадях. По окончании Божественной литургии из церкви выходил настоятель с крестом в руке, за ним парами шли иеромонахи с евангелиями, иконами, в дорогой одежде; за духовенством слаженно, рядами, с хоругвями и тяжелыми пушками шли казаки; за казаками - массы простых людей, и все вместе высыпали на середину Днепра. Здесь все становились шеренгами и слушали службу Божью. Когда архимандрит впервые погружал крест в воду, казаки одновременно палили таким залпом, что от того удара аж земля стонала. А зрителей укрывал густой дым, как тьма ... Успокоившись на несколько минут, пока рассеивался дым, а настоятель еще раз погружал крест в воду, казаки снова стреляли, на этот раз сколько кому угодно". Как видим, не было раздевание и ныряния в прорубь. А у казаков здоровья и мощи было побольше нашего. Но даже у них не возникало мысли в мороз нырять в прорубь без всякой необходимости", - отметил Сергей Шумило.

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Кроме того, исследователь украинского духовно-культурного наследия подчеркивает, что наши предки пили освященную на Крещение воду круглый год.

"В древности у наших предков не было водопроводных кранов в домах. Поэтому на Богоявление святую воду после освящения набирали из проруби, чтобы пить потом целый год, поэтому не пачкали ее купаниями. Более того, в народных обычаях не принято было после Крещения целую неделю даже стирать в освященных крещенских источниках и проруби, чтобы не испачкать святой воды. Это если о религиозных традициях, а не о моржевании. А так ныряйте на здоровье хоть каждый день. По крайней мере, если кто-то хочет для оздоровления моржевать, то это не обязательно превращать в какой-то нелепый шабаш в день большого христианского праздника".

Второй Сочельник христиане восточного обряда отмечают 18 января в канун Крещения. В народе его также называют "голодная кутья" и "голодный вечер". На столе сегодня должны стоять только постные блюда, ведь верующие держат пост. Центральным блюдом является кутья. Сочельник перед Крещением повторяет основные обряды Сочельника перед Рождеством, но он скромный, отсюда и название "голодный".