Опубликовали словарь всех украинских диалектных слов

Словарь Николая Ткача опубликовали после смерти автора. Фото: "Хвиля Десни"

Опубликовали "Словарь речитативных, разговорных, употребляемых и устаревших слов украинского языка" этнолога Николая Ткача.

Автор умер 17 апреля 2019, через три дня после завершения словаря, сообщает UA:Чернигов.

Словарь соединяет говоры различных этнических групп со всей Украины, рассказал брат автора Михась Ткач.

"Где-то за три дня он его закончил, хотя и не надеялся. Сбросил на флешку, и я решил его издать. Для меня это мой долг перед братом", - сказал он.

В словаре помещено 100 тыс. слов. Николай Ткач работал над ним последние 7 лет. О диалектных словах он узнавал от знакомых.

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"У меня всегда был агент Николая Ткача - Михась Ткач. И он мне рассказывал о словаре. Я его еще не видел, Михаил Михайлович готовил его к печати, но я вырос в тех краях, где и росли Ткачи. Мы с Менского района, и я немножко знаком с Менским диалектом: "кень", "вел", "фирточка", - рассказал товарищ Николая Ткача Владислав Савенок.

Использовать диалекты в общение и переходить на местный говор с ее носителями становится нормой. Языковеды считают это признаком воспитанного человека.