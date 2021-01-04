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Объяснили, как будет выглядеть экзамен по украинскому языку для госслужащих

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Объяснили, как будет выглядеть экзамен по украинскому языку для госслужащих
Кремень также утверждает, что за организацию и проведение экзаменов отвечать Национальная комиссия стандартов государственного языка. Фото: pixabay

Госслужащие в Украине будут сдавать экзамен на знание государственного языка, который будет вмещать устную и письменную часть.

Задания будут иметь различные уровни сложности, рассказал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень, передает "Україна 24".

Он утверждает, что подобных экзаменов в Украине не было никогда.

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"На 30-м году независимости в Украине все еще спорят: нужно защищать государственный язык или нет. Я скажу так. Не только новациями, экзаменами, но и вообще эффективной государственной языковой политикой должны сегодня заниматься как Верховная Рада и Кабмин, так и каждый гражданин Украины - защищая и отстаивая права на получение информации и услуг на государственном языке ", - подчеркнул он.

Кремень также утверждает, что за организацию и проведение экзаменов будет отвечать Национальная комиссия стандартов государственного языка.

"У нас дети сдают Внешнее независимое оценивание, аналогичные экзамены длительное время проводились в высших учебных заведениях. Поэтому то, что у нас появятся единые, унифицированные для всех граждан экзамены, это абсолютно нормально", - добавил Кремень.

Сдавать экзамен с украинского языка должны прежде всего государственные служащие и лица, приобретающие гражданства. Такие нововведения закона о языке, который начал действовать. Об особенностях вчера сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень в эфире канала "Украина 24". Это касается министров, руководителей областных государственных, районных администраций, руководителей госпредприятий и тому подобное.

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