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четверг, 02 января 2020 22:34

Новогоднюю речь Зеленского обвинили в сексизме

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Новогоднюю речь Зеленского обвинили в сексизме
Зеленский почти не вспомнил женщин. Фото: ТСН

Президент Владимир Зеленский в своей новогодней речи не употреблял феминитивы и вспомнил женщин только как домохозяек.

"Во время новогодней речи президента я считала, сколько женщин он вспомнит в своем условном перечне таких разных украинцев. А назвал он немало. Адвокат, сангвиник, тот, кто платит налоги, агроном - всего около 30 персонажей. Все такие разные и такие... мужчины. И среди них только одна женщина. И знаете кто она? "Обычная домохозяйка", - написала Юлия Дукач на сайте Тексти.org.ua.

"Я бы закрыла на это глаза и решила, что Владимир Зеленский просто не полюбил еще феминитивы. А говоря "тот, кто платит налоги", просто имел в виду и мужчин, и женщин. Однако зачем тогда в своей речи дважды дискриминировать мужчин, которые не имеют постоянной работы и ведут домашнее хозяйство и зачем вспоминать женщин только как домохозяек?", - написала Дукач.

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Она добавила, что Зеленский еще во времена своих выступлений на сцене часто озвучивал сексистские шутки. Летом 2019 во время зарубежного визита назвал украинок "туристическим брендом".

В видеообращении президент Владимир Зеленский заявил: "Неважно, как названа улица, потому что она освещена и заасфальтирована. Нет разницы, у какого памятника ты ждешь девушку".

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02
января

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