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понедельник, 02 сентября 2019 13:48

Нового министра образования поймали на ошибках

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Новая министр образования и науки Украины Анна Новосад в одной заметке сделала 9 ошибок.

Языковед Ирина Фарион написала об этом в Facebook.

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"Может быть, этой Новосад пойти на какие-то курсы по украинской безграмотности. Министр-плагиатор Гриневич ушла, министр-безграмотность - в дверь", - написала Фарион.

Автор: Facebook
  В тексте Новосад нашли ошибки
В тексте Новосад нашли ошибки

Руководителя службы вице-премьера Павла Розенко Юрия Зубко рассматривают на должность уполномоченного по защите государственного языка.

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