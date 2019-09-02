Нового министра образования поймали на ошибках

Новая министр образования и науки Украины Анна Новосад в одной заметке сделала 9 ошибок.
Языковед Ирина Фарион написала об этом в Facebook.
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"Может быть, этой Новосад пойти на какие-то курсы по украинской безграмотности. Министр-плагиатор Гриневич ушла, министр-безграмотность - в дверь", - написала Фарион.
Руководителя службы вице-премьера Павла Розенко Юрия Зубко рассматривают на должность уполномоченного по защите государственного языка.
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