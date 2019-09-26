Неандерталец московской закваски - нардеп взялся за отмену языкового закона

Нардеп Вадим Новинский подал на рассмотрение Верховной Рады проект об отмене языкового закона. Языковед Иван Ющук назвал такой документ антиконституционным и преступным.

"Опасный государственный преступник. Неандерталец московской закваски, псевдонародных депутат Новинский выступил против части второй статьи 10 Конституции Украины, где сказано:" Государство обеспечивает всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины", - пишет он в соцсети.

Считает, что позиция Новинского перечеркивает постановление Верховной Рады Украинской ССР от 15 июля 1990 года: "Украинская ССР обеспечивает национально-культурное возрождение украинского народа, его исторического сознания и традиций, национально-этнографических особенностей, функционирование украинского языка во всех сферах общественной жизни".

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"Его аргумент "Почти половина граждан Украины говорит на двух языках - украинском и русском", то есть на суржике (надо: на двух языках) свидетельствует о том, что он презирает потребности большей половины граждан Украины, которые не говорят на двух языках. Все это дает основания квалифицировать Новинского как опасного государственного преступника, который пробрался в Верховную Раду Украины как диверсант", - рассуждает профессор.

Автор: www.facebook.com/ushchuk Проект Новинского об отмене языкового закона считают неконституционным

16 июля вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Отныне каждый гражданин Украины должен владеть государственным языком и он становится обязательным во всех сферах общественной жизни. - Мы получили законное право по всей территории страны на информацию и услуги на государственном языке, - говорит организатор бесплатных курсов "Є-Мова" Анастасия Розлуцкая, 33 года. - Этот закон был очень нужен. Над ним работали лучшие языковеды и общественные деятели