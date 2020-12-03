"Не впадайте в ступор от "членкинь" - Денисенко

Лариса Денисенко считает, что феминитивы указывают на видимость женщин. Фото: pexels.com

Писательница Лариса Денисенко призывает использовать феминитивы.

"Украинский язык, на мой взгляд, благоприятен для звучания феминитивив. А украинская женщина имеет право на то, чтобы ее замечали, считались, советовались, прислушивались, отмечали усилия и успехи. "Членкиня" - это о видимости женщин в обществе и профессии. Так же как "адвокатка, біологиня, психологиня, історикиня, філософиня, амбасадорка, генералка, директорка, керівниця, очільниця, діячка, слідча, президентка" т.д.", - написала она для DW.

Феминитивы отмечают достижения женщин в профессиональном, гражданском, социальной жизни, о признании и благодарности.

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"Не стоит бояться. Можно не воспринимать, но можно и попробовать применять. Начать хотя бы с того, чтобы не впадать в ступор от слова "членкиня", - указала она.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства приняло изменения в Классификатор профессий. Отныне в кадровых документах можно указывать профессию феминитивом. Соответствующий приказ обнародовали на сайте Минэкономики.