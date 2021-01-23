"Не вижу смысла украинцу сознательно выбирать в интернете русскоязычное" - блогер

Автор: Константин Голинченко У человека, у которого нет сознательного желания смотреть русское и на русским, сейчас в Украине такой необходимости и нет

Рано или поздно украинское информационное пространство должно перейти из стадии просто количественного заполнения на все же улучшение качества, но мы сейчас где-то на вспомогательном этапе находимся - рассказывает популярный блогер Артем Албул Gazeta.ua.

"Сейчас рост украиноязычного интернета наблюдается, я бы сказал, сумасшедший. Если сравнивать с трехлетней, а тем более семилетней давностью, то это небо и земля. Сейчас растет как количество украиноязычных каналов, так и количество качественных украиноязычных каналов. Я за украиноязычный контент в любом его виде. Рано или поздно украинское информационное пространство должно перейти из стадии просто количественного заполнения на все же улучшения качества, но мы сейчас где-то на вспомогательном этапе находимся.

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Но у человека, у которого нет сознательного желания смотреть русское и на русским, сейчас в Украине такой необходимости и нет. Абсолютно легко закрыть свои развлекательные и учебные потребности украиноязычными каналами. И конечно, есть переводы англоязычных или просто англоязычные видео. Я не вижу большого смысла украинцу сознательно выбирать русскоязычный контент. Сейчас много качественного и хорошего украинского", - отметил блогер.

С 16 января 2021 года сфера обслуживания должна перейти на украинский язык. За нарушение этой нормы будут штрафовать, но к этому будет доходить очень редко, считает сокоординатор ОО "Пространство Свободы" Тарас Шамайда. Абсолютное большинство работников изучали украинский или слышали его от окружающих. Поэтому обслуживать на нем смогут.