Не поймут терминологии - в столичной школе преподавали на русском

Фото: Facebook

В столичной школе детей учили на русском языке, хотя обещали проводить обучение на украинском.

Объясняли это тем, что ученики на украинском не поймут техническую терминологию, написала в Facebook исполнительный директор благотворительного фонда "Свои" Ирина Кошкина.

На занятии в школе роботехники и программирования преподаватель читал программу на русском языке. По словам учителя, так дети лучше понимают термины в IT-сфере.

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Родители написали на страницу школы в Facebook. Впоследствии в школе признали ошибку.

ТРЦ "Атмосфера" в Киеве нарушает языковой закон. "Информация для общего ознакомления подается на государственном языке. Сюда входят указатели, вывески, сообщения, надписи и т.д.", - написал Андрей Смолий в сообществе "И так поймут". Реклама и информация в ТРЦ подается на русском языке.