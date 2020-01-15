Назвали членов комиссии по стандартам языка

Избрали членов Национальной комиссии по стандартам государственного языка Фото: konkurent.in.ua

Кабмин назначил 5 членов Национальной комиссии по стандартам государственного языка.

Ими стали языковедки, профессорка кафедры украинского языка Национального университета "Киево-Могилянская академия" Арина Демская, доцентка кафедры украинского языка и прикладной лингвистики Института филологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Людмила Кравченко, лингвистка Наталья Мазур, доцент кафедры украинского прикладного языкознания Львовского университета имени Ивана Франко Данута Мазурик и научный сотрудник Института украинского языка НАН Украины Юлия Чернобров. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

Кабинет министров создал Национальную комиссию по стандартам украинского языка в ноябре 2019-го в соответствиие с законом о языке.

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Перед комиссией была поставлена задача развития украинского языка. Должна утверждать стандарты и методы проверки уровня владения языком, необходимого, чтобы получить гражданство Украины или назначить на определенные должности.