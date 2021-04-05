НАТО впервые опубликовало пост на украинском языке

Пост на украинском опубликовали в Facebook и Twitter НАТО. Фото: qha.com.ua

Сухопутное командование НАТО впервые опубликовало в соцсети пост на украинском языке.

Публикация посвящена партнерству Украины и НАТО.

Текст написан на английском и украинском языках. До этого все публикации были только на английском.

"Украина является ценным партнером Альянса как один из шести наших партнеров с расширенными возможностями, и в настоящее время в штабе LANDCOM работает один украинский офицер", - говорится в заметке.

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К публикации добавили фотографии учений ВСУ.

Президент Литвы Гитанас Науседа 19 марта выступил в Верховной Раде на украинском языке. Обратил внимание, что литовцы всегда были рядом, когда украинцы становились на защиту своего достоинства. Напомнил о совместных государстве, торговли и героях.