"Народ вам не позволит. Земля будет гореть под ногами" - Парубий ответил на желание молодой команды отменить закон о языке

В Раде не будут отменять квоты и закон о языке. Фото: "Корреспондент"

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий отрицает возможность отмены закона о языке.

"Мы вчера услышали, как снова представители президента, члены его команды говорят о том, что нужно отменить закон о языке, отменить квоты, отменить декоммунизацию и, к сожалению, это становится для них обычной политикой. Так я хочу сказать – и от имени Верховной Рады, и правительства: украинский народ этого вам не позволит. Земля под вами будет гореть", - сказал Парубий на заседании Верховной Рады, передает "Интерфакс".

"Мы не позволим ни отменить закон о языке, ни отменить квоты, ни отменить декоммунизацию. Украинский народ десятилетиями шел к этому. Много сыновей и дочерей Украины положили за это свою жизнь. Поэтому нам нужно объединяться перед теми вызовами, которые стоят перед Украиной. Нужно стоять плечо к плечу. И я уверен: реванш не пройдет", - подчеркнул он.

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Совладелец группы "Квартал 95" Борис Шефир в интервью "Детектор Медиа" сказал, что нужно уменьшить долю языковых квот на телевидении и радио. Высказался за отмену закона о языке и принятие другого.

Совладелец студии "Квартал 95" Борис Шефир считает, что наибольший удар политика украинизации нанесла телерадиопроизводству. Борис говорит, что квоты и запреты противоречат Конституции Украины.