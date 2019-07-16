Нардеп рассказал о перспективах региональных языков

Николай Княжицкий объяснил, почему у Зеленского нет оснований делать русский региональным Фото: glavcom.ua

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий убежден, что у власти нет никаких оснований предоставлять русскому языку статус регионального.

"Они понимают, что сделать русский язык государственным в значительной части Украины - и не только во Львове, но и в Ивано-Франковске, Тернополе, Житомире, Хмельницком, даже в Киеве и даже в Харькове - им не так легко удастся. А вот на оккупированных территориях они надеются это сделать, оттуда начать. Ибо враг остановился ровно там, где украинский язык был недостаточно развит - в Крыму и на оккупированных территориях Украины ", - отметил нардеп в эфире Прямого.

Политик говорит, что агрессор оккупировал территории, где на украинском языке говорили меньше, чем на русском. Заверил, что для Путина важно доказать, что украинцы с россиянами один народ - нет языка и культуры. Также политик сравнил Зеленского с Лукашенко, когда последний провел референдум о статусе русского языка в Беларуси. Это привело к вытеснению белорусского языка из общения.

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"И когда господин Разумков заявляет, что он будет говорить на русском языке и далее в украинском парламенте, для меня это однозначно означает то же, если он скажет: приходите, оккупируют и всю нашу украинскую территорию. Потому что только украинский язык объединяет. Нет оснований делать региональные языки ", - объяснил он.

Статус регионального для русского языка на Донбассе предлагает предоставить председатель Офиса президента Украины Андрей Богдан. В то же время заявил, что выступает против второго государственного языка в Украине. "Лично мое мнение: я бы разрешил Донецку и Луганску государственный – украинский, региональный – русский и при условии, что после этого они – территория Украины", - говорит политик.