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среда, 03 октября 2018 14:31

Наконец на пятом году президентства Порошенко позволил вынести в зал закон о языке - Рыбчинский

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Наконец на пятом году президентства Порошенко позволил вынести в зал закон о языке - Рыбчинский
Завтра в Верховной Раде будут рассматривать проекты языковых законов. Фото: ТСН

Украинский язык является залогом государственности.

"Язык - это тот инструмент, через который мы выражаем свое сознание. Наконец на пятом году своего президентства Петр Порошенко позволил вынести в зал закон о языке. Понятно, что этот закон вынесен только потому, что началась предвыборная кампания", - заявил в видеообращении народный депутат Евгений Рыбчинский.

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Рыбчинский считает, что сейчас вопрос о языке может быть "козырной картой" для политиков. Сам он является одним из соавторов закона 5670д и будет поддерживать его.

"Завтра я с самого утра буду уговаривать депутатов, чтобы они голосовали за этот закон. Чтобы он прошел в первом чтении и обсуждался в законодательной базе", - добавил Рыбчинский.

4 октября парламент рассмотрит законопроекты о языке. Об этом сообщил спикер Андрей Парубий на согласительном совете.

"На четверг - ключевой вопрос этой недели. С этим неоднократно ко мне обращались фракции коалиции и оппозиции. Это проекты закона о языке в Украине. Их четыре. Буду предлагать, чтобы мы рассматривали закон о языке по полной процедуре. Чтобы все докладчики четырех законов могли выступить, мы смогли их обсудить и при обсуждении выбрать один из них, который примем в первом чтении. На его базе сможем начать работу по второму чтению", - сказал Парубий.

Кроме законопроекта № 5556, депутаты будут работать с предложениями зарегистрированными через месяц после него - №5669 "О функционировании украинского языка как государственного и порядке применения других языков в Украине" авторства внефракционного нардепа Михаила Головко, члена комитета по вопросам культуры и духовности Марии Матиос и группы депутатов, среди которых глава комитета по культуре Николай Княжицкий.

Вместе с ним поступил проект №5670 "О государственном языке", который зарегистрировала группа во главе с Ириной Подоляк.

В июне 2017-го завершили законопроект №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Его подготовили по инициативе комитета по культуре. Объединяет положения трех ранее поданных законопроектов.

Предыдущий Закон "Об основах государственной языковой политики" Сергея Кивалова и Вадима Колесниченко Конституционный суд отменил 28 февраля 2018-го.

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