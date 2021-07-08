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четверг, 08 июля 2021 17:15

Наказали заместителя директора гимназии, которая говорила по-русски с журналистами

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Автор: "Україномовна освіта"
  На заместитель директора написали жалобу. Она говорила с журналистами на русском
На заместитель директора написали жалобу. Она говорила с журналистами на русском

Жалобу на заместителя директора гимназии №2 города Одесса Татьяну Атанасову рассмотрели в горсовете.

"Согласно законодательству Украины педагогические работники должны использовать украинский язык при выполнении своих обязанностей. Однако в Одесской гимназии №2 заместитель директора Атанасова Т. общалась с журналистом на русском языке", - написали в сообществе "Україномовна освіта".

Обратили внимание, что Атанасову привлекли к дисциплинарной ответственности.

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Парикмахерские курсы "Красота для всех" в Молодежном учебном центре св. Иоанна Боско во Львове начали переводить на украинский. Активисты Святослав Литинский и Александр Золотухин сообщили об этом в Facebook.

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Дата
08
июля

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