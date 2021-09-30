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четверг, 30 сентября 2021 13:35

Нацсовет назначил проверки каналам Мураева

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Нацсовет назначил проверки каналам Мураева
Нацсовет обнаружил, что на канале недостаточно украинского языка. Фото: Pexels

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановые проверки каналам "Наш" и "Максі ТВ".

Регулятор принял такое решение на заседании 30 сентября, сообщает "Детектор медіа".

Нацсовет обнаружил, что каналы не придерживаются квоты украинского языка в промежутке 18:00-22:00. В это время 75% контента должно быть на украинском языке. На телеканалах программы выходили на украинском только 2 ч.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Нацсовет не обращались по поводу нарушения языкового закона телеканалами

Член Нацсовета Максим Оноприенко сообщил, что в повторе каналы показывали программы на иностранном языке без субтитрования.

По результатам мониторинга секретариата уполномоченного по защите государственного языка, обнаружили нарушения языкового закона шестью украинскими телеканалами. Всего проверили 28 телерадиоорганизаций. Мониторинг состоялся 16-17 июля 2021 года, сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень. Он обратился в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания с просьбой применить к нарушителям санкции.

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Дата
30
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