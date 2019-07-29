На псевдоконференции с подкупленными зрителями требовали отменить закон о языке

В Киеве провели нелегальную конференцию. Фото: "Тексты"

Журналисты развенчали псевдоконференцию о проблемах нацменьшинств в Украине.

Ее 25 июля в конференц-зале гостиницы "Киев" организовала не зарегистрированная общественная организация "За взаимопонимание и прогресс", сообщают "Тексты".

Спикеры на конференции заявляли, что закон о языке и закон об образовании являются дискриминационными по отношению нацменьшинств. Требовали создания Министерства по вопросам нацменьшинств, потому что профильный департамент в Министерстве культуры не справляется с задачами. Заявляли, что нацменьшинства в Украине страдают из-за отсутствия достаточной законодательной базы и бездействия власти.

"Оппозиционная платформа "За жизнь" заявила, что закон о языке и закон об образовании нужно отменить. Мы считаем эти законы антиевропейскими. И мы поддерживаем идею создания нового Министерства по вопросам нацменьшинств", - заявил с трибуны соратник Виктора Медведчука, новоизбранный депутат 9-го созыва Виктор Черный.

"Среди аудитории было несколько реальных представителей национальных меньшинств, но подавляющее большинство - нанятые статисты", - говорится в публикации.

Участница псевдоконференции Мехрибан Салманова разоблачила выдвинутые тезисы.

"Люди добрые, будто такие все умные, а такие глупости говорите. Я азербайджанка, живу в Украине, и без проблем выучила украинский язык! Покажите мне хотя бы одного человека в Украине, которого избили за то, что он разговаривал на русском или другом языке ? Нет такой проблемы. Что вы уцепились за те законы об образовании и о языке? Мы тут пришли поговорить о проблемах национальных меньшинств. А язык - это не проблема", - сказала она.

Журналисты поговорили с участниками конференции и выяснили, что почти всем присутствующим организаторы пообещали заплатить деньги за присутствие в качестве зрителей.

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"Один из приглашенных статистов Павел работает в такси и регулярно ходит на подобные проплаченные мероприятия. Пока с трибуны звучали лозунги об отмене закона о языке, он не отрывался от ленты в телефоне", - пишут журналисты.

Впоследствии выяснилось, что статистам пообещали, что мероприятие продлится 2 часа. На самом деле он длился около 5 часов.

Сразу после завершения конференции около пятидесяти присутствующих вышли на улицу, тут же получили наличные и разошлись.

Общественная организация от имени всех национальных меньшинств Украины подала обращение к президенту с призывом создать профильное министерство и пересмотреть действующее законодательство, регулирующее права нацменьшинств.

Впоследствии Совет национальных общин Украины опроверг свою поддержку обращению.

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона Украины №10466 "О внесении изменений в Раздел IX "Заключительных и переходных положениях" закона о языке. Законопроект рекомендует отсрочить введение в действие закона на 5 лет.