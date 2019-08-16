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пятница, 16 августа 2019 14:10

Можно только в туалете - отношение украинцев к языку довело россиян к истерике

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Можно только в туалете - отношение украинцев к языку довело россиян к истерике
Скандал в Верховной Раде довел российских пропагандистов до истерики Фото: spb.kp.ru

Российские пропагандисты в эфире телеканала "Россия 1" бурно отреагировали на языковой скандал, который произошел накануне в Верховной Раде.

Ведущего программы "60 минут" Евгения Попова возмутили призывы к нардепу от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Вадима Рабиновича соблюдать регламент и говорить на украинском языке, сообщает Обозреватель.

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"В стенах украинского парламента говорить по-русски можно только, извините, в туалете! Ну что же, такой закон, что же делать. Во всех остальных случаях требуется переводчик, чтобы он переводил для тех, кто не понимает. А таких, как выяснилось, большинство ", - открыто врал рупор Кремля.

Ему возразил Украинский эксперт Гордей Белов, отметивший, что нарушения регламента нельзя применить к водителю трамвая, но под него попадает каждый народный депутат.

"Почему нельзя?! Водитель трамвая не может объявлять остановки на русском языке! По закону не может!" - гневно проорал пропагандист, обманывая о "притеснениях русского языка в Украине".

Глава "Слуги народа" Дмитрий Разумков заставил представителя "Оппозиционной платформы - За жизнь" Вадима Рабиновича перейти на украинский язык. Он напомнил представителю партии Медведчука, что регламент Верховной Рады предполагает общение на государственном языке. В ответ Рабинович попросил показать пункт регламента об украинском языке и продолжил говорить по-русски, за что получил замечание вице-спикера Ирины Геращенко.

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Комментарии

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Дата
16
августа

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