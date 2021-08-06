Могилевская показала как учит украинский язык

Певица в Коблево смотрит сериал "Друзья" на украинском. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Певица и продюсер Наталья Могилевская учит украинский с помощью американского сериала "Друзья".

О своем методе она рассказала в Instagram.

Артистка находится в Коблево Николаевской области. Приехала туда, чтобы выступить с концертом. Подписчикам она рассказала, что в свободное время смотрела сериал "Друзья" на украинском языке.

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"Урок украинского языка. Я так учу украинский, кстати", - написала Могилевская.

Сценарист из Запорожья Слава Юшков написал в Facebook, почему перешел на украинский язык. Он 10 месяцев пользуется украинским. Интерес к украинскому языку у сценариста начался с путешествий за границу. Ему было важно, чтобы местные понимали, что он из Украины.