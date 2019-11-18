Минкульт сообщил, кого хочет видеть языковым омбудсменом

На должность предлагают Татьяну Монахову. Фото: "24 канал"

Министерство культуры, молодежи и спорта Украины выдвинуло кандидатом на должность языкового омбудсмена завкафедрой журналистики Черноморского национального университета имени Петра Могилы Татьяну Монахову.

Свое решение уже подали на рассмотрение Кабинета Министров, сообщает пресс-служба министерства.

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Татьяна Монахова в 2002 году окончила Николаевский государственный педагогический университет им. Сухомлинского по специальности "Учитель украинского языка и литературы и английского языка и зарубежной литературы". В 2015 году защитила докторскую диссертацию на тему "Современные стратегии текстообразования в украинском языке" в Одесском национальном университете им. Мечникова.

Чем будет заниматься чиновник, рассказал Gazeta.ua общественный деятель Роман Матис. "Вы можете обратиться к уполномоченному по защите государственного языка по поводу нарушения ваших языковых прав. Можно напрямую обращаться в полицию и суд, но возникают проблемы с процедурой. Омбудсмен поможет обратиться правильно. Укажет, как сгенерировать нужные запросы в органы и службы по устранению причин возникновения конфликтной ситуации, чтобы она больше не повторялась. Уполномоченный отвечает за обеспечение языковых прав украинцев в Украине. Контролирует выполнение языкового закона органами исполнительной власти. Это такой же омбудсмен, только в языковой плоскости", - сообщил он.