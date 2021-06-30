Люди в соцсетях возмущаются русскоязычием футболистов сборной

Футболисты сборной общались с журналистами на русском. Фото: "Мова футболу"

Украинцев возмутило, что футболисты сборной общаются на русском.

Пользователи Facebook обратили внимание, что игроки на пресс-конференции говорили на русском языке.

Люди пишут, что футболисты национальной сборной должны владеть украинским.

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Другие пользователи считают, что во время общенационального единения не стоит поднимать языковые вопросы.

29 июня национальная сборная Украины по футболу победила команду Швеции со счетом 2: 1. Впервые украинские футболисты вышли в 1/4 финала Чемпионата Европы по футболу. Украина сыграет против Англии. Матч состоится в Риме 3 июля. Начало игры в 22:00. В других 1/4 финала между собой сыграют: Бельгия - Италия, Дания - Чехия, Швейцария - Испания.