Львовянка основала украиноязычный клуб на Луганщине

Марьяна Вольская ведет разговорный клуб. Фото: facebook.com/UAspeakingSD

Учительница Марьяна Вольская из Львова основала в Северодонецке украиноязычный разговорный клуб.

После работы она дважды в неделю ведет группу, сообщает DW.

"На встрече Украиноязычного разговорного клуба в офис волонтерской организации "Восток СОС" к ней каждый раз приходят около двадцати жителей, для которых это чуть ли не единственная возможность пообщаться на украинском", - говорится в сообщении.

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Клуб работает на волонтерских началах, без поддержки власти.

Киевская молодежная библиотека открывает бесплатные курсы украинского языка. Занятия будут проходить по средам, в 12:00. Нужна предварительная запись.