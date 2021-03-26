Лицей хочет обучать первоклассников на русском

Несмотря на закон лицей набирает русскоязычные классы. Фото: "Україномовна освіта"

В лицее №3 ​​Ивано-Франковска планируют открыть 1-й класс с русским языком обучения.

"На сегодняшний день в лицее №3 ​​зарегистрировано 7 детей в 1-й класс с русским языком обучения. В соответствии с уставом учреждения, лицей №3 единственный в городе и области предоставляет услуги соискателям образования - представителям национальных меньшинств", - сказала заместитель городского головы Виктория Дротянко, сообщает "Україномовна освіта".

"Но самое интересное то, что среди категорий детей, имеющих право на первоочередное зачисление в лицей, указано: "дети, которые будут учиться на языке коренного народа". Родителям сообщили, что под "языком коренного народа" понимают русский! То есть в класс с русским языком обучения набирают еще и вне очереди!" - говорится в сообщении.

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В прошлом году этот лицей не набирал первые классы с украинским языком обучения. Родители детей, которые были закреплены за ним и хотели, чтобы их дети учились на государственном языке, вынуждены были искать места в других учреждениях города.

В Николаевводоканале для работников организовали курсы по изучению украинского языка. Они бесплатные и проходят на территории предприятия в рабочее время.