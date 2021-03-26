Лицей хочет обучать первоклассников на русском

 
Ексклюзивы
1/5
Мертвых путают в моргах. А самый дорогой похорон стоил 700 тыс. грн - владелец ритуальной службы
Мертвых путают в моргах. А самый дорогой похорон стоил 700 тыс. грн - владелец ритуальной службы
Просмотров: 612
Не юристы и экономисты - какие профессии востребованы в Украине
Не юристы и экономисты - какие профессии востребованы в Украине
Просмотров: 558
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Просмотров: 387
200 тыс. разрешений на оружие выданы незаконно. Полиция имитирует работу
200 тыс. разрешений на оружие выданы незаконно. Полиция имитирует работу
Просмотров: 585
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Просмотров: 801
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Просмотров: 324
Ученики обречены на низкое качество образования. Что не так со школьной программой
Ученики обречены на низкое качество образования. Что не так со школьной программой
Просмотров: 738
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
1 Просмотров: 792
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Просмотров: 1098
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
1 Просмотров: 333
Фото
Все фото
8
18
8
6
10
Берегись &quot;языкового патруля&quot;: сеть взорвалась мемами
Берегись "языкового патруля": сеть взорвалась мемами
&quot;Каких тебе еще реваншей не хватает?&quot; - как во советом украинский язык защищали
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
&quot;Руки прочь от языка!&quot; - люди пришли под Раду (онлайн)
"Руки прочь от языка!" - люди пришли под Раду (онлайн)
Нардепы поели бургеров под Радой в поддержку языковой позиции McDonald&#039;s
Нардепы поели бургеров под Радой в поддержку языковой позиции McDonald's
Разумкову принесли российские лапти и &quot;грамоту&quot; РФ
Разумкову принесли российские лапти и "грамоту" РФ
Видео
Все видео
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Шевченко пообещал общаться на украинском
Шевченко пообещал общаться на украинском
Президент Литвы выступал на украинском языке
Президент Литвы выступал на украинском языке
Нет - русской весне! - депутатов призвали обратить внимание на опасные законопроекты
Нет - русской весне! - депутатов призвали обратить внимание на опасные законопроекты
Не бойтесь показывать книгу - писатель поздравил с профессиональным праздником
Не бойтесь показывать книгу - писатель поздравил с профессиональным праздником
Интервью
1/5
Мертвых путают в моргах. А самый дорогой похорон стоил 700 тыс. грн - владелец ритуальной службы
Мертвых путают в моргах. А самый дорогой похорон стоил 700 тыс. грн - владелец ритуальной службы
Просмотров: 612
Почему дети не делятся проблемами с родителями
Почему дети не делятся проблемами с родителями
Просмотров: 261
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Просмотров: 387
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Просмотров: 801
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Просмотров: 324
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
25 марта 2021
Просмотров: 522
Пам'ятник зятеві
У Тальному мають зносити пам'ятник Федору Дубковецькому. Він — колишній котовець із Бессарабії. Був організатором колгоспного руху. Та в часи ...
пятница, 26 марта 2021 11:58

Лицей хочет обучать первоклассников на русском

  Комментировать
Лицей хочет обучать первоклассников на русском
Несмотря на закон лицей набирает русскоязычные классы. Фото: "Україномовна освіта"

В лицее №3 ​​Ивано-Франковска планируют открыть 1-й класс с русским языком обучения.

"На сегодняшний день в лицее №3 ​​зарегистрировано 7 детей в 1-й класс с русским языком обучения. В соответствии с уставом учреждения, лицей №3 единственный в городе и области предоставляет услуги соискателям образования - представителям национальных меньшинств", - сказала заместитель городского головы Виктория Дротянко, сообщает "Україномовна освіта".

"Но самое интересное то, что среди категорий детей, имеющих право на первоочередное зачисление в лицей, указано: "дети, которые будут учиться на языке коренного народа". Родителям сообщили, что под "языком коренного народа" понимают русский! То есть в класс с русским языком обучения набирают еще и вне очереди!" - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Волонтеры взялись помочь бариста и официантам с украинским языком

В прошлом году этот лицей не набирал первые классы с украинским языком обучения. Родители детей, которые были закреплены за ним и хотели, чтобы их дети учились на государственном языке, вынуждены были искать места в других учреждениях города.

В Николаевводоканале для работников организовали курсы по изучению украинского языка. Они бесплатные и проходят на территории предприятия в рабочее время.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Лицей хочет обучать первоклассников на русском». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
марта

УЕФА основал Кубок кубков

Шенгенская зона существует 26 лет: как все началось

В Украине заработал новый железнодорожный вокзал

Путин выиграл первые выборы на фоне терактов

Страны мира обязались не использовать химическое и биологическое оружие

Американцы захватили японский остров

Из-за землетрясения погибли до 20 тыс. человек, а столица лежала на 90% в руинах

Изобрели вакцину, которая остановила эпидемию

Самое читаемое
Бедно, смешно и безвкусно. Как в СССР проходили дискотеки - фото
Бедно, смешно и безвкусно. Как в СССР проходили дискотеки - фото
10
 1 Просмотров: 31662
Гороскоп на 25 марта: почему такой особый последний четверг месяца
Гороскоп на 25 марта: почему такой особый последний четверг месяца
 Просмотров: 14832
Отличалась ли жизни в Литве от других советских республик - фото
Отличалась ли жизни в Литве от других советских республик - фото
28
 Просмотров: 13266
СБУ задержала екснардепа Семенченко и &quot;агента НАБУ&quot; Шевченко
СБУ задержала екснардепа Семенченко и "агента НАБУ" Шевченко 3 Просмотров: 6111
Ивлееву, которая голой снялась для Playboy Russia, обвинили в плагиате украинской обложки для мужского глянца
Ивлееву, которая голой снялась для Playboy Russia, обвинили в плагиате украинской обложки для мужского глянца
4
 Просмотров: 5598
Сьогодення
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
 Просмотров: 324
Особое внимание на спорт и танцы. Преподавателям кружков облегчат переход на украинский язык
Особое внимание на спорт и танцы. Преподавателям кружков облегчат переход на украинский язык Просмотров: 63
В Японии издали информацию о землетрясениях на украинском языке
В Японии издали информацию о землетрясениях на украинском языке Просмотров: 72
Шевченко пообещал общаться на украинском
Шевченко пообещал общаться на украинском
 Просмотров: 459
Оккупанты запретили крымским татарам говорить в суде на родном языке
Оккупанты запретили крымским татарам говорить в суде на родном языке Просмотров: 135
Больше всего комментируют
8
"Агент НАБУ" Шевченко прокомментировал свою причастность к созданию ЧВК
3
СБУ задержала екснардепа Семенченко и "агента НАБУ" Шевченко
3
Американский советник Зеленского спрогнозировал встречу с Байденом
3
В Украине нельзя больше сажать за решетку политзаключенных
2
СБУ обыскивает организацию Медведчука - подозревают в содействии аннексии Крыма
Голосов: 79
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2020/21?
  • 1) "Бавария"
  • 2) "Манчестер Сити"
  • 3) "Реал"
  • 4) "Ливерпуль"
  • 5) "Челси"
  • 6) "Парі Сен-Жермен"
Просмотреть