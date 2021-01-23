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четверг, 28 января 2021 09:30

"Когда все вокруг тебя русскоязычное, ты должен быть не таким, как все" - блоггер Проклятый Рационалист

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Автор: Facebook
  "Спрашивали, откуда я приехал, потому что говорю на украинском в Николаеве"
"Спрашивали, откуда я приехал, потому что говорю на украинском в Николаеве"

После Революция Достоинства русскоязычность - это проблема, а не норма - убежден автор известного Yutube-канала "Проклятый Рационалист" Артем Албул. Он рассказал Gazeta.ua о юности в русскоязычном Николаеве и собственном осознанном выборе украинского.

"С детства я украиноязычный, но из-за неправильного восприятия и позиционирования диалектного украинского языка нам казалось, что тогда говорили не по-украински, а на суржике. Я рос в деревне. В каждой деревне есть свой говор, но его часто называют у нас именно суржиком. Поэтому когда приехал в Николаев, где говорили по-русски, мне определенное время казалось, что говорю на каком-то низовом языке, не таком красивом и пафосном, а вот все говорят правильно, потому Николаев всячески побуждал меня перейти на русский, и на определенный период это произошло.

Но наступил момент, когда и страна изменилась, и я изменился. И к тому же, в моем информационном пространстве, пусть не в Николаеве, начали появляться сильные харизматичные украиноязычные лидеры мнений. Это все, конечно, влияло на меня, и на тот момент, когда я захотел создавать канал, никакой внутренней дискуссии не было. Это был только украинский".

Артем признается, что чувствует себя порой неуютно в родном городе.

"Конечно, есть сложности: когда все вокруг тебя русскоязычное, ты должен быть не таким, как все. В 95 процентах заведений к тебе обращаются на русском и удивляются на твой украинский.

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Но меня это беспокоит не из личной точки зрения, а просто как тенденция - что подавляющее большинство людей в городе русскоязычные. И у нас в Украине не один такой город. Такие люди не только не говорят на украинском в быту - они вообще не умеют говорить на украинском. До 2014 года это воспринималось как норма. Но если это все еще есть до сих пор, после Революции Достоинства, то это уже проблема", - говорит блогер.

С 16 января в Украине языком обслуживания потребителей является государственный язык. За нарушение языкового законодательства в сфере обслуживания предусмотрен штраф от 5100 гривен до 6800 гривен. Но штрафовать за отказ общаться с клиентами на государственном языке начнут с 16 июля 2022 года.

Автор: Валерия Радзиевская
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